XIV. Leó pápa júniusban újabb tanácskozást tart a bíborosokkal

Szerző: MTI

2026. január 9. 06:08

XIV. Leó bejelentette, hogy június utolsó napjaiban újabb konzisztóriumot tart, és a bíborosokkal való tanácskozást rendszeressé kívánja tenni, ami az egyházfői munka újfajta módozatának számít - közölte Matteo Bruni szentszéki szóvivő a pápa első rendkívüli konzisztóriumát lezáró sajtótájékoztatón csütörtök este.

Bíborosi nyilatkozatok szerint a pápa újabb tanácskozást hívott össze a Vatikánba június 27-re és 28-ra Szent Péter és Szent Pál ünnepnapját megelőzően.

A szentszéki szóvivő közlése szerint XIV. Leó pápa a bíborosoknak bejelentette, hogy

a bíborosokkal való tanácskozást rendszeressé kívánja tenni,

minden évben a korábbi gyakorlathoz képest hosszabb, három-négy napos konzisztóriumokat kíván tartani.

Matteo Bruni a XIV. Leó pápa által vezetett első rendkívüli konzisztórium végén számolt be a két napos tanácskozásról.

Elmondta, hogy szerdán és csütörtökön a Vatikánban ülésező több mint százhetven bíboros a szinodalitás és az egyház küldetése témáját mélyítette el a pápával közösen.

Húsz munkacsoportban dolgoztak: tizenegy csoportot a nyolcvan évnél idősebb és a római kúrián szolgáló bíborosok alkottak, további kilencet a helyi egyházakat képviselő pápaválasztó bíborosok. Utóbbiak kaptak lehetőséget, hogy véleményt mondjanak az érintett témákban, de tucatnyi szabad felszólalás is követte egymást.

"A világ jelenlegi helyzete sürgős választ igényel az egyház egésze részéről"

- idézte a szentszéki szóvivő XIV. Leó pápa szavait. Matteo Bruni hozzátette, hogy a konzisztórium aggodalmát fejezte ki a számos helyi egyházat sújtó szenvedés, háborúk, erőszak miatt.

XIV. Leó arra kérte bíboros társait, "segítsenek a pápának", és legyenek egységesek az egyház szolgálatában. Az emberekért végezzék munkájukat, figyeljenek a körülöttük levő világból érkező igényekre, mivel nem olyan egyházra van szükség, "amely csak saját magára figyel".

A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy "személyes vagy csoportos agendák" helyett az egyház közös programját kövessék, mivel a bíborosok "nem szakértőcsapat tagjai, hanem hitközösséget alkotnak".

Az esti sajtótájékoztatón Luis Jose Rueda Aparicio, a kolumbiai Bogotá érseke, Stephen Brislin, a dél-afrikai Johannesburg metropolita érseke és Pablo Virgilio Siongco David, a Fülöp-szigeti Kalookan püspöke beszélt a konzisztóriumon elhangzottakról.

Úgy vélték, hogy XIV. Leó pápa azért a Ferenc pápa által indított jubileumi szentév január 6-i lezárása után tartotta meg első konzisztóriumát, mert

a reménynek szentelt szentév végét követően azonnal a remény jelét kívánta adni

az egyház részéről.

"Feladatunk megmutatni, hogy a mostani háborús helyzetben is van remény" - hangsúlyozta a latin-amerikai Rueda Aparicio bíboros.

Ami Venezuelát illeti, Rueda Aparicio bíboros úgy vélte, XIV. Leó pápa folyamatosan a béke és a párbeszéd útját sürgeti.

"Mindannyian aggódunk Venezuela és az egész dél-amerikai térség esetleges geopolitikai fejleményeiért, és igyekszünk választ találni arra, miként kísérhetjük a társadalmat a történések közepette" - hangsúlyozta.