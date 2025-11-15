Kitörési pontunk az innováció - magyar siker Hannoverben

Szerző: Molnár Pál

2025. november 15. 05:04

Hazánk gazdasági kitörési pontja az innováció. A magyar szürkeállomány itt mutathatja meg kivételességét. Hannoverben ért el sikert egy megújító csapat.

Az Agrosentinels Kft. az alsó-szászországi Hannoverben az Agritechnica 2025 szakkiállításon fényes sikert ért el. A magyar vállalat innovatív diagnosztikai fejlesztése 41 nemzetközi induló közül, szoros versenyben nyerte el a harmadik helyezést a RootCamp által szervezett startup versenyen. A céget a versenyen Erdei Zoltán műszaki igazgató képviselte - őt kérdezte a Gondola.

- Igazgató úr, találmányuk jelentősége, hogy képes előre jelezni a mezőgazdasági gépek csapágyainak meghibásodását, így elkerülhetővé teszi a kritikus munkaidőszakban – például aratáskor – történő, súlyos költségekkel járó kényszerleállásokat. Kiket és milyen szakterületről vontak be a csapatmunkába?

- Két fő partnerünk van a fejlesztésben: a Kadasolutions Kft a szerver és mobilalkalmazás fejlesztését végzi, míg a hardverfejlesztési feladatokat a ZANE systems Kft. látja el. A specifikus iparági tesztelésekhez több csapágygyártó is segítséget nyújtott számunkra laboratóriumi mérésekkel illetve magunk is építettünk egy kifejezetten hibás csapágyak rezgéseinek tesztelésére szolgáló berendezést. Egyetemi oldalról a kecskeméti Neumann János Egyetem kiváló rezgésdiagnosztikai mérnökei segítik munkánkat.

Magyar innovátorok a hannoveri vásárvárosban - agrosentinels

- A RootCamp akcelerátor által szervezett innovációs versenyre a világ minden tájáról érkeztek ígéretes technológiai vállalkozások. Mit tanulhattunk ott mi, magyarok?

- A szakmai hitelesség elengedhetetlenül fontos, valamint tudnunk kell a küldetésünket a pitch erősen kötött műfaján belül megfelelően kontextusba helyezni. A verseny alatt és a kiállításon is azt éreztem, hogy a világ nyitott az újdonságra és az innovációra. Rengeteg biztatást és megerősítést kaptunk minden oldalról. Nem szabad kishitűnek lenni, mert aki hisz abban amit csinál és rendületlenül megy az általa kijelölt úton, az előbb utóbb el fogja érni a célját.

Erdei Zoltán

- A prediktív karbantartásnak kulcsszerepe van a jövő precíziós mezőgazdaságában, ez eddig is így volt, most mi az újdonság?

- Leggyakrabban üzemóra alapján tervezik be a megelőző karbantartásokat, ez azonban nem elegendő, mert nem lehet pontosan tudni milyen terhelési körülmények között dolgozott a gép. Különösen igaz ez a terepen, sokszor szélsőséges körülmények között dolgozó mezőgazdasági gépekre. Mi a kritikus csapágyak állapotát kifinomult szenzorokkal figyeljük, így valós adatok alapján sokkal pontosabb képet kaphatnak a szakemberek a gép állapotáról. Korábban ilyen eszközök nem álltak rendelkezésre terepen alkalmazható kivitelben. A mi szenzoraink vezeték nélkül, mobilinternet kapcsolattal szolgáltatnak azonnali, valós időben kiértékelt adatokat. A technológiánkat újdonságtartalmát igazolja az is, hogy szabadalmi védettséget kaptunk rá.