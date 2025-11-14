Orbán Viktor fogadta Zoran Milanovic horvát köztársasági elnököt

Szerző: mti

2025. november 14. 23:02

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta Zoran Milanovićot, a Horvát Köztársaság elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Budapest, 2025. november 14. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Zoran Milanovic horvát köztársasági elnököt (b) a Karmelita kolostorban 2025. november 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Horvátország elnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására, hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra.