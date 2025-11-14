Református Művészeti Iskolák Kárpát-medencei Találkozója

Szerző: mti

2025. november 14. 21:04

Negyedik alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Művészeti Iskolák Kárpát-medencei Találkozóját, melynek célja, hogy a diákok a művészet eszközeivel fejezhessék ki hitüket és tehetségüket.

A november 20. és 23. között a budapesti Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban zajló eseményen megközelítőleg négyszáz diák és pedagógus vesz részt több mint húsz intézményből, köztük felvidéki, erdélyi és kárpátaljai református iskolákból - közölték az esemény szervezői pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a programok iskolákban, kulturális terekben és templomokban zajlanak, összesen mintegy húsz fellépési alkalommal. A színpadokon a zeneművészet, táncművészet és színművészet fiatal tehetségei mutatkoznak be, miközben a képzőművészeti alkotások is fontos szerepet kapnak.

"A találkozó lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok művészi tehetségüket a hit és a szolgálat összefüggésében is megéljék" - idézi a közlemény Kovács Zalán László tubaművészt, az eseménysorozat alapító-főszervezőjét, az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium igazgatóját.

A megnövekedett érdeklődésre tekintettel a rendezvény központi eseményének a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia ad otthont. A találkozón résztvevő iskolák koncertjeire november 21-én a soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban, a halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ koncerttermében, a csepeli Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium könyvtártermében, valamint a halásztelki Malonyay-kastélyban kerül sor - olvasható az összegzésben.