Magyar Kulturális Hét kezdődött Sanghajban

Szerző: mti

2025. november 14. 22:03

A magyar mesék, a néptánc és egy várost formáló magyar építész munkássága áll a Sanghajban pénteken megnyílt Magyar Kulturális Hét középpontjában, amelyet a történelmi Park Hotelben rendez meg Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa.

A Park Hotel - amelyet a Sanghaj arculatát máig meghatározó magyar építész, Hudec (Hugyecz) László tervezett - 1934-es megnyitását követően éveken át Ázsia legmagasabb felhőkarcolója volt. A történelmi épület most a magyar gyermekkultúra és a magyar néphagyomány bemutatásának ad otthont.

A látogatók magyar néptáncelőadásokat láthatnak és mesefoglalkozásokon vehetnek részt. A gyerekprogramokban Marék Veronika és Bartos Erika munkássága kerül a középpontba.

Marék Veronika a Laci és az oroszlán című, 2011-ben kínai nyelven is megjelent mesekönyvéhez kapcsolódó játékokkal, csalirajzokkal és papírszínházi előadással lép a közönség elé.

Bartos Erika - akinek Bogyó és Babóca sorozata több kötetben jelent meg kínaiul - személyesen nem vesz részt a rendezvényen, műveit kínai könyvkiadója közreműködésével mutatják be.

A hotel tereit a magyar néptánc energiája tölti be: az Országos Bokrétás Táncos címmel kitüntetett Baka Levente és Nemes Nóra többszörös nemzetközi szólótáncverseny-különdíjas koreográfiájában szatmári és Küküllő menti táncok, valamint legényes is szerepel.

Marék Veronika az MTI-nek elmondta: külön öröm számára, hogy meséi Kínában, Japánban és Dél-Koreában is megjelentek, és a távol-keleti olvasók közel érzik magukhoz történeteit. Mint megjegyezte, ennek egyik oka talán az, hogy "a kis piros oroszlánnak van valami misztikus vonása, ami a sárkánykultúra motívumaival is összecsenghet, ezért lehet különösen szerethető errefelé".

Az írónő szerint a gyerekek minden kultúrában hasonlóan fogadják be az érzelmekkel teli történeteket. "Úgy érzem, a gyerekek nem változtak meg annyira, mint gyakran mondják - egy jó történet ma is éppúgy megfogja őket, mint régen" - fogalmazott.

Hozzátette: alkotói pályáját mindig is meghatározta a színházi háttér, ezért meséiben szívesen jelenít meg ellentéteket és konfliktusokat. "A jó mellett fontos megmutatni a rosszat is, mert ez ad igazi drámai hatást a legegyszerűbb történetnek is" - mondta.

"A mese az emberiség egyik ősi kincse: egyszerre szól a gyerekeknek és a felnőtteknek, és fájdalommentesen tanítja meg, hogyan viseljük az élet konfliktusait" - mutatott rá Marék Veronika.

A rendezvény kapcsán Szokó Zsófia, Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának vezető konzulja az MTI-nek elmondta: a Magyar Kulturális Hét célja, hogy a magyar kultúra könnyen befogadható módon jelenjen meg a kínai közönség előtt. Hozzátette: a Park Hotel különleges helyszín, hiszen a magyar építész, Hudec László munkáján keresztül maga a város is őrzi a magyar kulturális örökséget.

Füle János Róbert, a főkonzulátus kulturális és oktatási szakdiplomatája szerint a magyar és a kínai közönséget különösen a népzene pentaton hangzásvilága és a népmesék érzelmi gazdagsága köti össze. Hozzátette: a kínai látogatók nagy érdeklődést mutatnak a magyar hagyományok iránt, amelyek sokszínűséget és történeti mélységet képviselnek.