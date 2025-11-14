Harrach Péter: Az emlékezet egységet kovácsol - Megemlékezést tartott a KDNP a Fiumei úti sírkertben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 14. 19:35

A Kereszténydemokrata Néppárt fővárosi választmánya idén is tisztelettel adózott történelmi elődei előtt a Fiumei úti sírkertben tartott ünnepélyes megemlékezésen.

A rendezvényen beszédet mondott Harrach Péter, a KDNP frakcióvezető-helyettese és dr. Bagdy Gábor, a párt budapesti elnöke. A megjelenteket Gyorgyevics Miklós köszöntötte.

Mint fogalmazott, a KDNP az egyetlen olyan ma is működő parlamenti párt Magyarországon, amely történelmi gyökerekkel rendelkezik. „Büszkék vagyunk elődeinkre, ezért természetes, hogy időről időre tiszteletünket tesszük azok előtt, akik itt nyugszanak, és így fejezzük ki megbecsülésünket” – mondta.

„Kik vagyunk, honnan jöttünk, merre tartunk?”

Dr. Bagdy Gábor beszédében arra emlékeztetett, hogy a megemlékezés minden évben alkalmat ad a múltba tekintésre és az önvizsgálatra. A ködös őszi időben - fogalmazott - különösen erősen érezhető az elmélkedésre hívó hangulat.

„Itt nem a fizikai, hanem a szellemi elődeink előtt tisztelgünk. Mi vagyunk az ő szellemiségük utódai, és rajtunk áll, hogy a kereszténydemokrata gondolatiságot továbbvigyük”

- emelte ki. Hozzátette: a perszonalitás, a szubszidiaritás és a szolidaritás kereszténydemokrata alapértékei ma is iránytűként szolgálnak, és felelősség, hogy ezeket a következő generációknak is átadják.

Bagdy szerint az emlékezés egyben kérdésfeltevés is: vajon milyen örökséget hagynak majd maguk után a mai kereszténydemokraták? „Felelősek vagyunk családunkért, országunkért és közösségünkért. Ezért vagyunk jelen a közéletben” – fogalmazott.

Harrach Péter: az emlékezés közösséget formál

Harrach Péter arról beszélt, hogy a nemzet - és minden emberi közösség - a múlt, a jelen és a jövő tagjainak szövetsége. Szerinte az emlékezés alapvető feltétele annak, hogy identitás és közösségi összetartozás jöjjön létre.

Felidézte a Szegeden tartott Klebelsberg Kunó-megemlékezést, amely szintén a nemzeti összetartozás erősítését szolgálta.

„Az emlékezet egységet kovácsol - ma pedig különösen szükségünk van erre”

- mondta.

A KDNP-t összetartó erőről szólva hangsúlyozta: a közösséget nem csupán szervezeti keretek, hanem a keresztény társadalmi tanítás és a kereszténydemokrácia iránti elkötelezettség tartja össze.

Harrach kitért arra is, hogy a közösségen belüli különbözőségek természetesek, emberi mivoltunkból adódnak, de az összekötő gondolat - a kereszténydemokrata eszmeiség – mindennél erősebb.

Kiemelte az utánpótlás szerepét is, jelezve: a pártban jelen vannak a következő generáció meghatározó fiatal politikusai, akik biztosítják a szellemiség folytonosságát.

Főkép: Harrach Péter beszédet mond a KDNP megemlékezésén a Fiuemi úti sírkertben. Fotó: GK