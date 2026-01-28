Janó-Veilandics Franciska teljes körű tájékoztatást kért Budapest pénzügyi helyzetéről

Szerző: Gondola

2026. január 28. 08:05

A Fővárosi Közgyűlés 2026-os első ülésén, szerdán teljes körű tájékoztatást kér a Fidesz-KDNP frakció Budapest pénzügyi helyzetéről.

„Tavaly év végén a főpolgármester csőddel és fizetésképtelenséggel riogatott, ehhez képest a főváros az évet rendezett pénzügyi mérleggel zárta” – indokolta a lépést keddi posztjában a közgyűlés KDNP-s képviselője, Janó-Veilandics Franciska.

Janó-Veilandics Franciska tájékoztatott a frakció további kezdeményezéseiről is, amelyeket olvasóinknak pontokba szedtünk:

Újuljon meg a közúthálózat! Az elmúlt években érdemi útfelújítás alig történt, miközben a kátyúk száma folyamatosan nő. Ezt ma már minden budapesti a saját bőrén érzi.

Írjunk ki pályázatot Budapesten működő bölcsődék, óvodák és sérült gyermekeket ellátó intézmények számára fulladásgátló eszközök beszerzésére! Tegyük biztonságosabbá azon intézményeket, ahol gyermekeink napról napra fejlődnek!

A közbiztonság és a köztisztaság érdekében, ahol biztosított a felszíni közlekedés, zárjuk le éjszakára az aluljárókat! A Közgyűlés erről korábban már döntött, a végrehajtás mégis elmaradt.

Elszámolást kérünk Budapest Brüsszeli Képviseletének működéséről! A főváros idén is hatvanmillió forintnyi közpénzt fordít erre a célra. Mutassa be, milyen feladatokat végeztek el, milyen eredményeket értek el Budapest érdekében!

Várjuk a mai közgyűlésen Főpolgármester úr válaszait a feltett kérdésekre.