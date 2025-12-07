Közösségben a jövőért! A mindennapok embereiért. A békéért. Magyarországért! - Politikai nyilatkozatot fogadott el a KDNP a sorsdöntő 2026-os választási év előtt

Szerző: Gondola

2025. december 7. 13:09

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Országos Választmánya szombaton megtartotta évi rendes ülését, amelyen politikai nyilatkozatot fogadott el.

KDNP , mint az egyetlen, keresztény világnézeti alapokon álló párt az alábbi nyilatkozatot tette a sorsdöntő 2026-os választási év előtt:

2026-ban Magyarország ismét válaszút előtt áll

Dönthetünk egy olyan jövő mellett, amely megtartja nemzeti, keresztény és közösségi értékeinket és biztonságunkat – vagy ráléphetünk az ideológiai divatirányzatok, a külső befolyásolás és az elveket feladó rövid távú politikai alkuk kockázatos útjára.

A Kereszténydemokrata Néppárt vallja, hogy Magyarország identitása nem relativizálható, gyermekeink élete és jövője pedig nem válhat politikai kísérleti tereppé. A mi célunk az, hogy jobb, egészségesebb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb életet teremtsünk a mindennapok emberei számára, ez a fejlődés azonban sohasem történhet a hagyományok kárára.

Tevékenységünk középpontjában a mindenkit megillető emberi méltóság képviselete, az élet és család védelme, a társadalmi, nemzeti szolidaritás és a közösségek megerősítése állnak.

I. A KDNP a béke pártján áll

A 2026-os választás egyik legnagyobb tétje, hogy Magyarország a béke pártján marad-e, vagy a háború és a káosz irányába fordul.

A KDNP meggyőződése szerint:

az emberi élet szent és sérthetetlen,

a magyarok biztonsága az első,

a béke nem pusztán diplomáciai kompromisszum, hanem erkölcsi és politikai kötelesség,

és amíg a Fidesz-KDNP pártszövetség vezeti Magyarországot: nem lesz sorkötelezettség!

A béke nem csupán háborúellenességet jelent, hanem a mindennapi biztonságot is: stabil megélhetést, kiszámítható rezsit, védett közösségeket, fejlődő településeket és közszolgáltatásokat. De mást is: az idősek megbecsülését, a középkorúak teljesítményének elismerését, a fiatalok és a gyermekek védelmét.

II. A KDNP a mindennapok embereinek pártja

A KDNP politikája a magyar családok mindennapi valóságáról szól. Mi azokért dolgozunk, akik becsülettel teszik a dolgukat:

a munkavállalókért,

azokért a „kisemberekért”, akik valójában naggyá teszik a magyar nemzetet,

a vidéki kisvállalkozókért és gazdákért,

a gyermekeket nevelő családokért,

a nyugdíjasokért, akik egy élet munkájával építették fel ezt az országot.

Jól hangzó ideológiai szlogenek helyett a lényegi cselekvésben hiszünk, és a mindennapok embereinek életminőségének javításán dolgozunk:

a munkából élők terheinek csökkentésén,

a megfizethető lakhatás támogatásán,

a közösségi szolgáltatások fejlesztésén,

a biztonságos, egészséges környezet kiterjesztésén.

A politika számunkra szolgálat – szolgálat a mindennapok embereiért és a magyar családokért.

III. A teremtett világ védelme – több mint környezet: otthon és örökség

A KDNP számára a teremtésvédelem nem politikai divat, hanem hitbéli és erkölcsi felelősség.

„Az Úr Isten az Éden kertjébe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt.” (Ter 2,15)

Ez a parancs ma is iránytű. A teremtett világ nem „erőforrás”, hanem örökség, amelyet nem kizsákmányolni, hanem óvni és gondozni kell.

Ez nemcsak környezetvédelmi kérdés, hanem életminőségi kérdés: a mi világunk középpontja az egészséges ivóvíz, a tiszta levegő, a rendezett települések, az élhető, a fővárossal is versenyképes vidék.

IV. A család és a gyermek – szent közösség, a jövő minősége

A KDNP kiáll a családok védelme, a gyermekek biztonsága és a keresztény emberkép mellett.

Támogatjuk a szülőket abban, hogy megvédjék gyermekeiket:

a háborús fenyegetettségtől,

a digitális túlterhelés káros hatásaitól,

a genderideológia nyomásától,

minden olyan eszmétől, amely megkísérti őket identitásukban és önbizalmukban.

V. Közösségek és önrendelkezés – alulról épülő, élhető Magyarország

A KDNP hisz abban, hogy a döntéseket ott kell meghozni, ahol az emberek élnek.

A helyi közösségek, egyházak, civil szervezetek a társadalom fontos építőkövei.

Ezért továbbra is támogatjuk:

a helyi szolgáltatások fejlesztését,

a települések közlekedési és egészségügyi ellátásának javítását,

a közösségi terek megújítását,

a kulturális és közösségépítő, egészségvédő és tömegsport programok bővítését,

hiszünk az önkéntesség erejében, és hogy erre a kezdettől fogva nevelni kell gyermekeinket.

Ezek mind életminőséget javító lépések, amelyek élhetőbbé, biztonságosabbá és összetartóbbá teszik településeinket, és ezáltal az összmagyarságot.

VI. A választás tétje: Magyarország magyar kézben marad-e?

2026-ban arról döntünk, hogy a magyar emberek vagy ellenfeleink külföldi támogatói fogják-e meghatározni hazánk jövőjét.

A tét óriási:

a béke vagy a háború,

a családok védelme vagy a genderideológia,

a teremtésvédelem vagy a brüsszeli, elhibázott, sötétzöld politika,

a nemzeti önrendelkezés vagy külső befolyás,

a biztonságos, élhető, fejlődő Magyarország, vagy behódolás a külföldi érdekek előtt.

Ha a nemzeti oldal bizalmat kap, megvédjük a családokat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a békét, a rezsicsökkentést, a teremtett világot és Magyarország szuverenitását – és tovább javítjuk az emberek mindennapi életminőségét.

KDNP - Közösségben a jövőért, amelyet nemcsak építünk, hanem őrzünk is.

Cum Deo pro Patria et Libertate!