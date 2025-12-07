Közösségben a jövőért! A mindennapok embereiért. A békéért. Magyarországért! - Politikai nyilatkozatot fogadott el a KDNP a sorsdöntő 2026-os választási év előtt
Szerző: Gondola
2025. december 7. 13:09
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Országos Választmánya szombaton megtartotta évi rendes ülését, amelyen politikai nyilatkozatot fogadott el.
A KDNP, mint az egyetlen, keresztény világnézeti alapokon álló párt az alábbi nyilatkozatot tette a sorsdöntő 2026-os választási év előtt:
2026-ban Magyarország ismét válaszút előtt áll
Dönthetünk egy olyan jövő mellett, amely megtartja nemzeti, keresztény és közösségi értékeinket és biztonságunkat – vagy ráléphetünk az ideológiai divatirányzatok, a külső befolyásolás és az elveket feladó rövid távú politikai alkuk kockázatos útjára.
A Kereszténydemokrata Néppárt vallja, hogy Magyarország identitása nem relativizálható, gyermekeink élete és jövője pedig nem válhat politikai kísérleti tereppé. A mi célunk az, hogy jobb, egészségesebb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb életet teremtsünk a mindennapok emberei számára, ez a fejlődés azonban sohasem történhet a hagyományok kárára.
Tevékenységünk középpontjában a mindenkit megillető emberi méltóság képviselete, az élet és család védelme, a társadalmi, nemzeti szolidaritás és a közösségek megerősítése állnak.
I. A KDNP a béke pártján áll
A 2026-os választás egyik legnagyobb tétje, hogy Magyarország a béke pártján marad-e, vagy a háború és a káosz irányába fordul.
A KDNP meggyőződése szerint:
- az emberi élet szent és sérthetetlen,
- a magyarok biztonsága az első,
- a béke nem pusztán diplomáciai kompromisszum, hanem erkölcsi és politikai kötelesség,
- és amíg a Fidesz-KDNP pártszövetség vezeti Magyarországot: nem lesz sorkötelezettség!
A béke nem csupán háborúellenességet jelent, hanem a mindennapi biztonságot is: stabil megélhetést, kiszámítható rezsit, védett közösségeket, fejlődő településeket és közszolgáltatásokat. De mást is: az idősek megbecsülését, a középkorúak teljesítményének elismerését, a fiatalok és a gyermekek védelmét.
II. A KDNP a mindennapok embereinek pártja
A KDNP politikája a magyar családok mindennapi valóságáról szól. Mi azokért dolgozunk, akik becsülettel teszik a dolgukat:
- a munkavállalókért,
- azokért a „kisemberekért”, akik valójában naggyá teszik a magyar nemzetet,
- a vidéki kisvállalkozókért és gazdákért,
- a gyermekeket nevelő családokért,
- a nyugdíjasokért, akik egy élet munkájával építették fel ezt az országot.
Jól hangzó ideológiai szlogenek helyett a lényegi cselekvésben hiszünk, és a mindennapok embereinek életminőségének javításán dolgozunk:
- a munkából élők terheinek csökkentésén,
- a megfizethető lakhatás támogatásán,
- a közösségi szolgáltatások fejlesztésén,
- a biztonságos, egészséges környezet kiterjesztésén.
A politika számunkra szolgálat – szolgálat a mindennapok embereiért és a magyar családokért.
III. A teremtett világ védelme – több mint környezet: otthon és örökség
A KDNP számára a teremtésvédelem nem politikai divat, hanem hitbéli és erkölcsi felelősség.
„Az Úr Isten az Éden kertjébe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt.” (Ter 2,15)
Ez a parancs ma is iránytű. A teremtett világ nem „erőforrás”, hanem örökség, amelyet nem kizsákmányolni, hanem óvni és gondozni kell.
Ez nemcsak környezetvédelmi kérdés, hanem életminőségi kérdés: a mi világunk középpontja az egészséges ivóvíz, a tiszta levegő, a rendezett települések, az élhető, a fővárossal is versenyképes vidék.
IV. A család és a gyermek – szent közösség, a jövő minősége
A KDNP kiáll a családok védelme, a gyermekek biztonsága és a keresztény emberkép mellett.
Támogatjuk a szülőket abban, hogy megvédjék gyermekeiket:
- a háborús fenyegetettségtől,
- a digitális túlterhelés káros hatásaitól,
- a genderideológia nyomásától,
- minden olyan eszmétől, amely megkísérti őket identitásukban és önbizalmukban.
V. Közösségek és önrendelkezés – alulról épülő, élhető Magyarország
A KDNP hisz abban, hogy a döntéseket ott kell meghozni, ahol az emberek élnek.
A helyi közösségek, egyházak, civil szervezetek a társadalom fontos építőkövei.
Ezért továbbra is támogatjuk:
- a helyi szolgáltatások fejlesztését,
- a települések közlekedési és egészségügyi ellátásának javítását,
- a közösségi terek megújítását,
- a kulturális és közösségépítő, egészségvédő és tömegsport programok bővítését,
- hiszünk az önkéntesség erejében, és hogy erre a kezdettől fogva nevelni kell gyermekeinket.
Ezek mind életminőséget javító lépések, amelyek élhetőbbé, biztonságosabbá és összetartóbbá teszik településeinket, és ezáltal az összmagyarságot.
VI. A választás tétje: Magyarország magyar kézben marad-e?
2026-ban arról döntünk, hogy a magyar emberek vagy ellenfeleink külföldi támogatói fogják-e meghatározni hazánk jövőjét.
A tét óriási:
- a béke vagy a háború,
- a családok védelme vagy a genderideológia,
- a teremtésvédelem vagy a brüsszeli, elhibázott, sötétzöld politika,
- a nemzeti önrendelkezés vagy külső befolyás,
- a biztonságos, élhető, fejlődő Magyarország, vagy behódolás a külföldi érdekek előtt.
Ha a nemzeti oldal bizalmat kap, megvédjük a családokat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a békét, a rezsicsökkentést, a teremtett világot és Magyarország szuverenitását – és tovább javítjuk az emberek mindennapi életminőségét.
KDNP - Közösségben a jövőért, amelyet nemcsak építünk, hanem őrzünk is.
Cum Deo pro Patria et Libertate!
