Zelenszkij tart a személyét célzó putyini ellencsapástól

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 2. 14:08

Noha Putyin a háború legelején megígérte egy izraeli politikusnak, hogy nem tervezi Zelenszkij személyes semlegesítését, most, miután Ukrajna több mint kilencven drónt küldött az orosz elnök egyik rezidenciájára, úgy tűnik: megváltozott a helyzet. Zelenszkij az egyik kémfőnököt bízta meg irodája megvédésével.

Kémfőnök volt, most az elnoki iroda vezetője - karpatalja.ma

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kirilo Budanovot,

a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére.

Erről az államfő tájékoztatott pénteken a Telegramon.

"Találkoztam Kirilo Budanovval, és felajánlottam neki, hogy vezesse az ukrán elnöki irodát. Most Ukrajnának nagyobb figyelmet kell fordítania a biztonsági kérdésekre, a védelmi erők fejlesztésére és Ukrajna biztonságának szavatolására, valamint a diplomáciai tárgyalási folyamatra, és

az elnöki iroda elsősorban ezeknek az állami feladatoknak a végrehajtását fogja szolgálni"

- írta Zelenszkij.

Az elnök kiemelte, hogy Budanov különleges tapasztalattal rendelkezik ezeken a területeken, és elegendő erővel bír a kívánt eredmények eléréséhez.

A közlemény folytatásából következtethető, hogy

Budanov elfogadta a felkérést.

"Utasítottam az új elnöki irodavezetőt, hogy az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárával, más vezetőkkel és intézményekkel együtt frissítse, majd terjessze elő jóváhagyásra az ország védelmi és fejlődési stratégiájának alapelveit, valamint a további lépéseket" - közölte az államfő.

Az elnöki iroda eddigi vezetője

Andrij Jermak volt, akit Zelenszkij 2025. november 28-án mentett fel hivatalából.

Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt - nagy visszhangot kiváltó - korrupciós üggyel összefüggésben. Noha nem gyanúsították meg bűncselekmény elkövetésével Jermakot, Zelenszkij azzal indokolta a menesztését, hogy Ukrajna védelme az első, és erről nem szabad személyi kérdéseknek elterelniük a figyelmet.

Budanov 2020 augusztusa óta vezette a védelmi minisztérium hírszerzési részlegét.