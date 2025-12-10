Kormányinfó: 100 milliárdos bejelentést tett Gulyás Gergely

Szerző: Gondola

2025. december 10. 10:34

A kormány egy „maratoni” előkészítő ülés után tartott tájékoztatót az előttünk álló EU-csúcs, a migrációs viták, az ukrajnai támogatási javaslatok, valamint több hazai ügy kapcsán.

Magyarország a szuverenitás megőrzését és a gazdasági érdekeit tekinti elsődlegesnek a brüsszeli döntésekkel szemben.

EU-csúcs és nemzetközi ügyek

A kormány a közelgő EU-csúcsot kiemelt fontosságúnak tartja, mivel az Unió olyan döntéseket készít elő, amelyek a magyar érdekeket sérthetik.

A fő konfliktusok:

Ukrajna további finanszírozása

Magyarország nem támogatja, hogy az EU közös hitelt vegyen fel Ukrajna finanszírozására. A magyar kormány határozott álláspontja szerint ehhez egyhangúság kell, és Budapest ezt megvétózza. Gyulyás Gergely hangsúlyozta: nem költhetik a magyar adófizetők pénzét olyan célokra, amelyekhez nincs társadalmi felhatalmazás.

Ukrajna EU-csatlakozása

A kormány szerint a háború és a korrupciós problémák miatt nem időszerű Ukrajna EU-tagságáról beszélni. Az EU most „tragikomikus helyzetben” van, amikor saját korrupciós ügyei közepette Ukrajnát emeli példaként.

Migrációs paktum

Magyarország nem fogad el kötelező betelepítési kvótát. Népszavazás szól arról, hogy az ország nem akar migránsokat befogadni. A magyar kormány kitart amellett, hogy a határvédelem és a bevándorláspolitika nemzeti hatáskör.

Energiaügyek és szankciók

A magyar kormány ellenzi, hogy Brüsszel beleszóljon a magyar energiamixbe vagy korlátozza az orosz energiabeszállítást, mivel ez teljes mértékben nemzeti hatáskör. Ha ilyet erőltetnének, akár kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázva, Magyarország bírósághoz fordul.

Az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsa

Gulyás Gergely szerint Donald Trump többször is jelezte Orbán Viktornak, hogy baj esetén Magyarország „védőpajzsra számíthat”. A miniszter közölte: a politikai ellenfelek ezzel kapcsolatban félreértik vagy torzítják a helyzetet.

NATO és orosz-ukrán háború

A kormány álláspontja továbbra is sziklaszilárd abban, hogy Magyarország nem akar belesodródni a háborúba, és minden háborút finanszírozó uniós döntést elutasít.

Energiatárolási program

A kormány 100 milliárd forintos támogatási programot hirdetett háztartási energiatárolók telepítésére. A cél: csökkenteni a hálózati terhelést és növelni az energiafüggetlenséget.

Infrastruktúra-fejlesztések

Repülőtéri gyorsvasút

A Budapest–Liszt Ferenc repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti új gyorsvasút 19 perces menetidővel működne, a jegyár várhatóan 3000–4000 Ft lesz. A koncessziót 2026-ban tervezik kiírni.

Győri közlekedésfejlesztés

Az M86–M87 úthálózat koncessziós fejlesztései folytatódnak. A győri térségben több közúti beruházás indulhat.

Minimálbér

A kormány szerint reális cél az 1000 eurós minimálbér 2028-ra, ha az árfolyam stabil és a munkaadói oldal is megállapodik.

Szőlő utcai javítóintézeti botrány

A férfi nevelők által elkövetett bántalmazási és visszaélési ügyben nyomozás folyik, ezzel kapcsolatban több letartóztatás történt. A kormány szerint a szigorúbb ellenőrzések miatt derülhetett fény a történtekre. Azonnali intézkedésként minden olyan intézményt, ahol bűncselekmények miatt elítélt fiatalok élnek (ilyen a Szőlő utcai intézet is), a szociális ellátórendszer helyett közvetlen rendőri felügyelet alá helyeznek, mivel nekik van tapasztalatuk a büntetés-végrehajtásban. Emellett további rendőri felügyelettel erősítenek meg minden más gyermekvédelmi intézményt is.

Budapest finanszírozása

Gulyás Gergely szerint a főváros megkapta, ami jár neki, és a kormány hajlandó további segítséget nyújtani Budapestnek, de a szolidaritási adó beszedésétől nem tekinthetnek el, mivel ez törvényi kötelezettség. A fővárosnak nem finanszírozási, hanem gazdálkodási problémája van, amit alaposan ki kell vizsgálni.

Pártpolitikai reakciók

Gulyás Gergely élesen bírálta Magyar Péter előrehozott választási követeléseit, amit a csökkenő támogatottságból eredő kétségbeeséssel indokolt. A Tisza Párt lejtmenetének fő oka gazdaság- és migrációs programjuk napvilágra kerülése, mely Brüsszel politikájával azonos.