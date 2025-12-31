Latorcai Csaba: Mélységesen szomorú, hogy ez jutott Budapestnek városvezetésként

Szerző: Gondola

2025. december 31. 16:07

Karácsony Gergely 2025-ös éve: politikai üzengetések, felelősséghárítás és konfliktuskeresés, különösen a szolidaritási hozzájárulás és az inkasszók kapcsán.

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési államtitkár, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán végzett újévi számvetést Budapest elmúlt időszakáról. A kereszténydemokrata politikus megállapítja:

a főváros vezetése nem tudott olyan eredményeket felmutatni, amelyekre hosszabb távon is büszke lehetne.

2025-ben főleg politikai üzengetések, felelősséghárítás és konfliktuskeresés jellemezte a főváros működését, különösen a szolidaritási hozzájárulás és az inkasszók kapcsán.

Ezzel szemben a kormány saját szerepét felelősségteljesnek és következetesnek értékeli, hangsúlyozva, hogy betartotta vállalásait Budapest irányába.

Konkrét példaként említi a trolibusz-beszerzéshez kapcsolódó 8,8 milliárd forintos támogatást, valamint a december 24-én aláírt, további 12 milliárd forintos megállapodást.

Latorcai Csaba szerint ezek bizonyítják, hogy a budapestiek továbbra is számíthatnak a kormányra.

A főpolgármestert azzal vádolja, hogy hat éve nem ért el kézzelfogható eredményeket, miközben minden kritika újabb politikai támadásokhoz vezet. Zárásként hangsúlyozza, hogy a kifogások és ígéretek ideje lejárt: Budapest fejlődéséhez cselekvésre van szükség, és a kormány ezt akkor is biztosítani kívánja, ha a város vezetése erre nem képes.