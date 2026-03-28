Magyar-szlovén - Nincs újonc Rossi kezdőcsapatában

Szerző: MTI, mlsz

2026. március 28. 17:19

Willi Orbán és Dárdai Márton lesz a két középső védő, a hátsó alakzat szélein pedig Bolla Bendegúz és Kerkez Milos szerepel. Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Vitális Milán feladata lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális - Sallai, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Nincs újonc a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában a szlovének elleni barátságos mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány

a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat.

A bokasérülése miatt hiányzó Varga Barnabást ahogy legutóbb, úgy ezúttal is

Lukács Dániel játszik középcsatárként, a felcsúti támadót a Sallai Roland, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármasnak kell kiszolgálnia.

A magyar-szlovén barátságos mérkőzés 18 órakor kezdődik a norvég Rohit Saggi sípjelére a Puskás Arénában. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.