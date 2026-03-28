Tegnap több mint ötezren menekültek Ukrajnából hazánkba

Szerző: MTI

2026. március 28. 10:04

Az ukrán-magyar határszakaszon

5122-en léptek be Magyarországra

pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.