Tegnap több mint ötezren menekültek Ukrajnából hazánkba
Szerző: MTI
2026. március 28. 10:04
Az ukrán-magyar határszakaszon
5122-en léptek be Magyarországra
pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
