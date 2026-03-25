Tarnai Richárd: az együttműködés Európa és Dél-Pest jövőjének kulcsa

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 25. 16:54

A Patrióta Nagygyűlésen adott interjút a Gondolának Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja és a Fidesz-KDNP dél-pesti országgyűlési képviselőjelöltje, aki az esemény jelentőségéről és a térség jövőjéről is beszélt.

A politikus a rendezvény kapcsán az együttműködés fontosságát emelte ki. Mint fogalmazott:

„ha a nemzetek a saját érdekeiket képviselve, de ezt nem egymás ellenében teszik, hanem egymással együttműködve, akkor egy jól működő Európa tud megvalósulni.”

Hozzátette, hogy ez a szemlélet nemcsak nemzetközi szinten, hanem helyi közösségekben is alapvető.

Budapest 8. (Kispest központú) választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjeként Tarnai Richárd a térség fejlesztési lehetőségeiről is beszélt. Kiemelte: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége, valamint a hozzá kapcsolódó beruházások – köztük a C-terminál építése, a gyorsforgalmi út fejlesztése és a gyorsvasút kiépítése – jelentős fejlődési potenciált jelentenek.

Mint elmondta, a tervek szerint a gyorsvasúttal 19 perc alatt lehet majd eljutni a repülőtérről a Nyugati pályaudvarra, ami jelentősen javítja a térség elérhetőségét és gazdasági kilátásait. A politikus szerint ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása kulcsfontosságú, ezért jeletkezik a szolgálatra.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea