A Tisza Párt jelöltje is elhatárolódott saját pártjától és csatlakozott a KDNP petíciójához

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 28. 14:20

Gajda Attila, a Tisza szegedi jelöltje nyíltan szembement saját pártjának gazdasági programjával és csatlakozott a KDNP által indított „Megvédjük a mindennapjainkat” aláírásgyűjtéshez.

Mihálffy Béla, a Fidesz-KDNP szegedi jelöltje, és jelenlegi országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Tisza Párt jelöltje nyíltan szembement saját pártjával. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

„a Tisza Párt jelöltje is elhatárolódik a Tisza Párttól”,

hozzátéve, hogy szerinte „már ott tart a helyzet, hogy a Tisza Párt saját emberei is elkezdenek elhatárolódni a pártjuktól”.

Gajda Attila, a Tisza Párt szegedi jelöltje „nyíltan szembement saját pártjának gazdasági programjával”, és csatlakozott a KDNP által indított „Megvédjük a mindennapjainkat” elnevezésű aláírásgyűjtéshez - számolt be róla a Kereszténydemokrata Néppárt politikusa a közösségi oldalán, két képet is csatolva.

Mihálffy Béla hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt gazdasági programja „súlyos következményekkel járna”. Állítása szerint „jelentősen csökkentenék az egyházak állami támogatását”, valamint „mintegy 40 százalékos, közel 300 milliárd forintos elvonást terveznek”, ami szerinte „veszélybe sodorná az egyházi közszolgáltatásokat”.

A bejegyzésben arra is kitért, hogy „ma közel kétmillió magyar ember érintett közvetlenül vagy családtagján keresztül egyházi intézmények működésében”, ideértve az oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszert.

A politikus úgy véli, az eset azt mutatja, hogy „egyre nagyobb a káosz a párton belül.

„Láthatóan egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt környékén most, hogy fény derült az ukrán titkosszolgálati kapcsolatokra. Kapitány István meg tegnap már arról beszélt, hogy nincs szükség árstopokra, rezsicsökkentésre és a benzin árának védelmére.”

Mihálffy Béla hangsúlyozta: „mi ezzel szemben megvédjük a magyar családokat, a rezsicsökkentést és az egyházi közszolgáltatásokat”. Az ügyben a Tisza Párt részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció.