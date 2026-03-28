Felavatták a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum felújított épületét

Szerző: MTI

2026. március 28. 12:07

Felavatták pénteken a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum felújított épületét. A partiumi város központjában található, a római katolikus egyháznak visszaszolgáltatott egykori orsolyita zárda a román kormány fejlesztési minisztériumának közel 70 millió lejes (5,35 milliárd forint) támogatásával valósult meg, ez a legnagyobb beruházás, amelyben romániai magyar iskola a központi költségvetésből részesült.

A partiumi város legnagyobb magyar iskoláját vezető Hatfaludy Márta igazgató köszöntőbeszédében felidézte, hogy

a városközpontban található épületben 250 éve alapítottak leányiskolát a Szent Orsolya rendi apácák, mely az államosításig működött és megőrizte szellemiségét,

majd a rendszerváltás után újra fénykorát élte.

Az épület állta az évszázadok viharát, de megérett a teljes felújításra. A római katolikus egyháznak visszaszolgáltatott épület felújításának terve Böcskei László püspök irányítása alatt valósult meg.

A megvalósíthatósági tanulmány a magyar nemzetpolitikai államtitkár támogatásával készült el Potápi Árpád János vezetése alatt, majd 2021-ben Cseke Attila fejlesztési miniszter javaslatára a román kormány felvállalta a felújítás költségeit, és 2022 januárjában aláírták a szerződést. A munkálatok 2022 júliusában kezdődtek el, és több szakaszban zajlottak, miközben az oktatási tevékenység sem szünetelt - idézte fel.

Cseke Attila, a román kormány fejlesztési minisztere hangsúlyozta, hogy az egykori orsolyita zárda épülete nagy jelentéssel bír Nagyvárad számára,

ugyanakkor fontos szempont volt az is, hogy modern infrastruktúrát biztosítsanak a diákok számára. Közölte: a szaktárca közel 70 millió lejjel ((5,35 milliárd forint) támogatta a felújítást.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett beruházással azt a hitet akarták erősíteni a nagyváradi, bihari és partiumi magyarságnak, hogy érdemes a szülőföldön boldogulni - mondta. A felújítási projekt nagyságát számokkal illusztrálva közölte: ez a legnagyobb beruházás, melyben erdélyi magyar iskola a központi költségvetésből részesült.

Közölte:

a következő feladat a város egy másik magyar iskolájának, a Szacsvay Imre Általános Iskolának a felújítása és kibővítése

az önkormányzattal közösen.

Böcskei László megyéspüspök a teremtés történetét idézte fel, rámutatva: ennek tervezője azt akarta, hogy a projekt legfőbb élvezője az ember legyen, és otthonra találjon benne. Rámutatott: az iskola felújítása is az eredeti nagy projektnek a része, hogy a teremtés csodája megvalósuljon az ember és a közösség javára.

Hangsúlyozta:

az épületet a benépesítő "élő kövek" teszik értékessé, és kérte lakóit, hogy az egykori zárdában ők is a hitre és az Isten szeretetére építsenek.



Szabó Ödön parlamenti képviselő beszédében úgy fogalmazott, hogy Nagyváradon a magyar iskolák akkor újulnak meg, ha az RMDSZ ezt kiharcolja. A szövetség elérte, hogy Potápi Árpád János támogatásával lett pénz a tervezésre, majd Cseke Attila minisztersége révén "gólhelyzetbe kerültek" - mondta.

Florin Birta nagyváradi polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy Nagyváradon az etnikai és felekezeti sokszínűségre építik a jövőt, felismerik az értékeket, és tudják, hogy az épített örökség minden egyes darabjának a felújítása többletet hoz.

Alin Stefanita Bihar megyei főtanfelügyelő megállapítása szerint az iskola felújítása bizonyítja, hogy a partiumi megyében az oktatás prioritást élvez, ugyanakkor az itt megteremtett körülmények a tisztelet jelei is a diákság irányába.

Az esemény zárásaként Böcskei László püspök és Cseke Attila miniszter aláírta a munkálatok befejezését igazoló átadási-átvételi jegyzőkönyvet, majd a jelenlévők bejárhatták a felújított iskolát. A több évig tartó felújítás során megerősítették az épület struktúráját, homlokzatát, falait, restaurálták a nyílászárókat, és az ingatlant energetikai szempontból is korszerűsítették, tűzbiztossá tették.