Bán János: Orbán Viktort Nyugat-Európában sokan Hunyadi Jánoshoz hasonlítják

Szerző: Gondola

2026. március 25. 11:35

Bán János író szerint Orbán Viktort Nyugat-Európában sokan Hunyadihoz hasonlítják a nemzeti szuverenitás védelméért. A történelem tanulságait és a józan állhatatosságot kell keresnünk.

Bán János író, a világhírű Hunyadi-sorozat szerzője nyilatkozta a Patriótában , hogy Orbán Viktort Nyugat-Európában sokan Hunyadi Jánoshoz hasonlítják, mivel a magyar miniszterelnök az ország és Európa védelmében cselekszik. Bán kiemelte, hogy a történelem makacsul ismétli önmagát, és a magyaroknak fontos, hogy felismerjék a múlt tanulságait, különösen a szuverenitás megőrzése és a nemzeti függetlenség védelme terén.

A beszélgetés során az író rámutatott, hogy a mai globalista erők, például Brüsszelben, a nemzetek fölötti befolyásra törekednek, ezért elengedhetetlen a nemzeti kormány támogatása és a hazai közösségek összefogása.

Bán szerint ezer éve ugyanaz a dilemma: mit kell megőrizni, mihez ragaszkodni, és mi az, amit fel lehet áldozni, hogy a nemzet fennmaradjon. A történelem tanulságai alapján a magyaroknak makacs kitartással kell ragaszkodniuk a szuverenitásukhoz, hogy elkerüljék a külső befolyásolást vagy a háborús helyzeteket, amelyekből az ország sosem jöhet ki jól.

Bán János szerint a mostani Budapesten tartott Patrióta Nagygyűlés is azt mutatta, hogy a magyar választások tétje nemcsak hazai, hanem európai szinten is jelentős, mivel Brüsszel egyes erői Orbán eltávolítására törekednek. Hangsúlyozta, hogy a magyaroknak a saját országuk sorsára kell koncentrálniuk, de tisztában kell lenniük a nemzetközi háttérerők fenyegetéseivel is.

Az író kritikus a politikai hergeléssel és gyűlölködéssel szemben, amely szerinte rossz irányba viszi a társadalmi diskurzust. Kiemelte, hogy a józan hangokra és az érdemi érvelésre kell építeni, és a konzervatív nemzeti tábor továbbra is a normális, kiegyensúlyozott párbeszéd mellett áll. Bán véleménye szerint a makacs állhatatosság és a történelem ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország megőrizze függetlenségét és stabilitását.

Főképen: Jelenet a Bán János könyvéből készült Hunyadi sorozatból.