Magyarország-Írország 2:3

2025. november 16. 14:44

Érezni lehetett, hogy baj lesz. Rengeteg labdát adtunk el, főleg Varga. A nehezen megszerzett labdákat azonnal visszaadtuk. Magunkra húztuk az íreket. A magyar csapat tagjai nem tudnak koncentrálni. Rossi azt rontotta el, hogy rosszul cserélt: gyengébb játékosokat hozott be.

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban, a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával, majd a büntetőből eredményes Troy Parrott egyenlítése után a 37. percben Varga Barnabás bombagóljával szereztek vezetést.

A második félidőben is veszélyesebben futballozott a magyar gárda, a 80. percben mégis Parrott egyenlített ismét, aki a hosszabbítás 96. percében megszerezte az írek számára a csoport második helyét és egyben a pótselejtezőt érő győztes gólt is.

Marco Rossi szövetségi kapitány Damir Redzic személyében újoncot avatott a hosszabbításban.

Labdarúgó vb-selejtező - Magyarország-Írország

Budapest, 2025. november 16. A magyar csapat gólöröme a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án. MTI/Illyés Tibor

A nemzeti együttes legközelebb márciusban játszik barátságos mérkőzéseket, mivel lemaradt a pótselejtezőkről.

Rossi rossz cseréi katasztrófát okoztak

96. perc: Gólt talpalnak az írek: 2:3

92. perc: Rossi teljesen fölöslegesen cseréket hajt végre - a védelem szétesését okozva.

80. perc: Gólt lőnek az írek - 2:2

75. perc: Sallai kapusba fejel egy szögletet.

68. perc: Vargát felrúgják, az első sárga lap az íreknek.

60. perc: Kettőt cserélnek az írek,

57. perc: Lesgólt lőnek az írek.

55. perc: Lukács tör be, elügyetlenkedi.

54. perc: Szoboszlai balról cikázva betör: beguritását kivágják.

52. perc: Megsérül egy ír. Csere.

Félidőben egyet cserélnek az írek.

48. perc: Szalai sárgát kap, felborított egy írt.

37. perc: Varga a 16-oson kapja a labdát, ráfordul és ballal a bal felső sarokba zúdítja: 2:1

27. perc: Sallai 2 méterről belerúgta a kapusba: ziccer volt.

13. perc: Szalai összerúg egy ír csatárral, az ártatlan mozdulatért a bíró tévesen tizenegyest ítél. Berúgják - 1:1

3. perc: Szoboszlai balról beíveli, Lukács befejeli: 1:0

Három szöglettel kezdünk.

A sorsdöntő mérkőzésre Rossi két helyen nyúlt bele a legutóbbi, örmények elleni tizenegyhez képest: kikerült a kezdőcsapatból Styles Callum, helyette a középpályán a Ferencváros 20 esztendős tehetsége, Tóth Alex kezd majd, a jobb szélen pedig ezúttal nem Bolla Bendegúz, hanem Lukács Dániel, a Puskás Akadémia táadója bizonyíthat.

A felcsúti Lukács Dánielnek ez lesz a második mérkőzése kezdőként a válogatottban – még októberben, Örményország ellen jutott szóhoz az első perctől kezdve, ő pótolta az eltiltott Varga Barnabást, s akkor győztes gólt is szerzett.

A magyar válogatott kezdőcsapata az írek ellen:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács, Varga B.

A kispadon: Demjén (k), Szappanos (k), Mocsi, Balogh, Ötvös, Vitális, Gruber, Bolla, Dárdai M., Styles, Nagy Zs., Redzic.

Az ír válogatott kezdőcsapata a magyarok ellen:

Kelleher – O’Brien, Collins, O’Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Azaz, Ogbene, Parrott.

A kispadon: Bazunu (k), Travers (k), Kenny, Idah, Dunne, Coventry, Taylor, Egan, Manning, McGrath, Johnson, Ebosele.

