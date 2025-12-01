Képes főpolgármesterként viselkedni Karácsony Gergely?

Szerző: gondola

2025. december 1. 11:36

Miközben a főpolgármester azt állítja, hogy a kormány csődbe juttatta Budapestet, a számok teljesen más képet mutatnak. Karácsony Gergely előterjesztését nem tudja támogatni a Fidesz–KDNP, de benyújtottak egy módosító javaslatot a helyzet megoldására - írja a Magyar Nemzet.

– Karácsony Gergely ma megmutathatja, hogy képes-e főpolgármesterként viselkedni, és nem csak saját politikai érdekei mentén cselekedni – mutatott rá a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője kiemelte: százmilliárdos megtakarításból százmilliárdos adósságot csináltak hat év alatt. Ezután évekig házaltak azzal, hogy már tényleg nincs pénzük, majd megvették 51 milliárdért a rákosrendezői szeméttelepet, és tízmilliós prémiumokkal tömték ki a Gyurcsány-cégvezetőket.

A lap cikkében arra is kitér, hogy a politikus kiemelte: a kormány és a fővárosi Fidesz célja, hogy segítsen, ehhez azonban a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania, hogy nem tud fizetni, hiszen enélkül nincs jogalap, amely alapján a kormány kifizetheti a béreket a főváros helyett. A főpolgármester előterjesztése erre alkalmatlan. Nem más, mint egy politikai nyilatkozat. Szerintünk a budapestiek ebben a helyzetben többet érdemelnek ennél, a főváros 27 ezer dolgozója és családjuk különösen. Ezért a Fidesz-frakcióval olyan módosító előterjesztést nyújtottunk be, amely a megoldás irányába mutat – közölte Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető bejegyzésében az is olvasható, hogy a főpolgármester mai, rendkívüli közgyűlésre beterjesztett javaslata nem alkalmas rá, hogy a Fidesz–KDNP-frakció megszavazza.

A Magyar Nemzet azt írja, Budapest helyzetével kapcsolatban megszólalt Nagy Márton is, és emlékeztetett: „a kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően

Budapest helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 163,9 milliárd forintról idénre 321,9 milliárd forintra növekedett.

Azaz az elmúlt időszakban duplájára nőtt a főváros HIPA-bevétele.” Ezalatt a szolidaritási hozzájárulás tízmilliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint fölé nőtt. Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt. Álláspontunk változatlan: ha a fővárosnak szüksége van a kormány segítségére, állunk rendelkezésre – erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter.