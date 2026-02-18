Miről mondjunk le nagyböjtben: ma van hamvazószerda

Szerző: Gondola

Ma van hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. A keresztények ilyenkor lemondással készülnek a Húsvét üzenetének teljesebb befogadására.

A húsvétra felkészítő negyvennapos nagyböjt Hamvazószerda napján kezdődik, amely idén február 18-ára esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadására, azaz Húsvét ünnepére készülnek lelki elmélyüléssel, kiengesztelődéssel és lemondással.

A negyvennapos böjt a IV. századtól vált általánossá, és mivel a vasárnap nem számít böjti napnak, a VII. század óta szerdán kezdődik, így hamvazószerdától húsvétvasárnapig valóban negyven böjti nap telik el. A középkorban a böjt szigorúbb volt, ma azonban enyhébb szabályok érvényesek.

Hamvazószerdán és nagypénteken a 18–60 év közöttiek szigorú böjtöt tartanak (csak egyszer lakhatnak jól), a 14 év felettiek pedig tartózkodnak a húsfogyasztástól a böjti péntekeken.

A görögkatolikus egyházban a nagyböjt már hamvazószerda előtti hétfőn megkezdődik.

A böjt lényege nem pusztán a hús elhagyása, hanem a lemondás és a bűnbánat kifejezése. A modern ember számára a kérdés az, milyen számára fontos dologról tud lemondani Isten előtti alázatból és lelki megújulás céljából.