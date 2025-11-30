Megdöbbentő tragédia a Morrison's 2-ben: az áldozat édesanyja kemény üzenetet küldött fia gyilkosának

Szerző: Gondola

2025. november 30. 19:36

A Morrison’s 2-ben történt halálos ütés után az áldozat édesanyja igazságot követel. A nő szerint nincs bocsánat, és súlyos büntetést vár fia gyilkosának.

Üzent a gyilkosnak a Morrison’s 2-ben megölt férfi édesanyja: „Nincs bocs ánat”

Megszólalt annak a fiatal férfinak az édesanyja, aki szombat éjjel vesztette életét a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen. A tragédia után Gábor édesanyja közösségi oldalán fordult fia támadójához, és kijelentette, hogy addig nem nyugszik, amíg a felelős meg nem bűnhődik.

A rendőrség tájékoztatása szerint november 29-én, szombaton este egy ártatlan szórakozás fordult visszafordíthatatlan tragédiába az V. kerületi Morrison’s 2-ben. Két férfi szóváltásba keveredett, amely olyan gyorsan fajult el, hogy a 28 éves támadó egyetlen ütése végzetesnek bizonyult. A 25 éves F. Gábor összeesett, majd bár a mentők hosszú percekig küzdöttek az életéért, a kórházba szállítás után meghalt.

A Blikknek az elhunyt fiatal egyik családtagja elmondta, hogy az orvos közlése szerint Gábor az ütéstől orrtörést szenvedett, és rengeteg vér gyűlt össze az agyában. A kórházba szállítást követően kiderült, hogy valószínűleg az esés miatt eltört a csigolyája, majd ismét újra kellett éleszteni, de már annyi oxigént vesztett, hogy nem volt esélye a túlélésre.

„Meghalt a fiam… Tudni akarom, mi ért kellett meghalnia”

A család összeomlott. Gábor barátai és ismerősei egybehangzóan állítják, a fiatal férfi soha nem kereste a konfliktust, csendes, segítőkész ember volt, aki mindig készséggel állt mások mellé.

Most az édesanya, Zsuzsanna törte meg a csendet. Megrendítő üzenetében válaszokat követelt:

„Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. Tudni akarom, miért kellett meghalnia! Egy ilyen fiatalnak, aki előtt ott volt az élet…”

Ezután pedig közvetlenül fordult fia támadójához:

„Te, aki kioltottad az életét, mégis hogy gondolod, hogy elveszed?! Mi jogon vetted el? Hogy jössz te ahhoz, hogy bárkinek is elvedd az életét?!”

„Egy csal ád mindennapjai törtek össze”

Az édesanya szerint Gábor tisztességes, dolgos életet élt, s csupán ritkán ment el szórakozni - ahogy azt bármelyik fiatal megteszi. Úgy érzi, nemcsak egy fiút vesztett el, hanem vele együtt omlott össze a család jövője, ünnepeinek öröme, mindennapjainak békéje.

Kijelentette: nincs bocsánat annak a férfinak, aki elvette tőlük a 25 éves fiát. A seb, amelyet a tragédia ejtett, soha nem fog begyógyulni.

Az anya súlyos büntetést követel

Zsuzsanna nyíltan beszélt arról is, hogy fia haláláért nem néhány év börtönt tartana elfogadhatónak:

„Ha rajtam múlna, a legsúlyosabb büntetést kapná. Egy ilyen tettet elkövető embernek nincs helye a társadalomban.”

Reméli, hogy a támadót a lelkiismerete sem hagyja majd nyugodni, és hogy hosszú időre börtönben marad.

Mit mondott a Morrison’s 2? - K özlemény a tragédiáról

A történtek után a Morrison’s 2 szórakozóhely közleményt adott ki.

Azt írták, hogy a konfliktus szombaton 22:30-kor történt, és olyan gyorsan zajlott le, hogy közbeavatkozásra nem volt esély. A támadás során nem került elő fegyver; a halálos sérülést az okozta, hogy a megütött fiatal elesett és tompítás nélkül beverte a fejét.

A szórakozóhely személyzete a kamerafelvételek alapján azonnal azonosította az elkövetőt, a biztonsági szolgálat elfogta, és a rendőrségnek átadta 22:45-kor a 28 éves A. Lászlót, aki a gyanú szerint halált okozó testi sértést követett el. Kihallgatása után őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A férfi tettét részben elismerte.

A gyászoló anya egyet ígér: addig nem nyugszik, amíg igazság nem születik

A tragédia örökre megváltoztatta a család életét. Zsuzsanna szerint fia halálára nincs magyarázat, és nincs megbocsátás.

Egy dolog azonban biztos: