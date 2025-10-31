Tíz ujjunk van, de egy sem pótolható: munkavédelmi kesztyű mustra
Miért ilyen fontos a megfelelő kesztyű kiválasztása?
Ha még Önben is felmerül a kérdés, hogy ugyan miért olyan fontos, hogy a kezünkre a szabványoknak megfelelő munkavédelmi kesztyű kerüljön, akkor íme néhány tipikus eset. Mert a nem megfelelő kesztyű:
- zavarhatja a munkavégzést (pl. túl vastag, nem tapad, csúszik)
- csökkentheti a hatékonyságot,
- és ami a legfontosabb: nem nyújt valós védelmet az adott veszélyforrással szemben.
A jó kesztyű egyszerre ad védelmet, miközben észrevétlenül simul bele a hétköznapi teendőkbe. Olyan, mintha ott sem lenne, egészen addig, amíg meg nem ment valamit.
Kesztyűtípusok, iparági bontásban
1. Mechanikai munkákhoz: vágásálló, kopásálló, ütéscsillapító
Építkezés, szerelés, logisztika, ezekben a munkakörökben a kéz gyakran találkozik éles, durva, nehéz felületekkel. A cél a kéz fizikai sérüléseinek elkerülése, anélkül hogy elveszne az finommotorikus képesség.
Ajánlott: vágásálló szálas kesztyűk, bőr tenyérrel erősített típusok, ütéscsillapító betétes megoldások.
2. Vegyipar, labor, tisztaterek, ahol a bőrre jutott csepp is számít
Egyes anyagok már egészen kis mennyiségben is maradandó károkat okozhatnak. Itt a vegyszerállóság, folyadékzárás és az egyszer használatos kesztyűk higiéniai szintje a döntő.
Ajánlott: nitril, latex vagy PVC kesztyűk, különböző hosszúságban és vastagságban.
3. Hidegben, kültéren dolgozóknak
A téli időszakban végzett munkák külön kihívást jelentenek. A hideg amellett, hogy kellemetlen, csökkenti a kézügyességet, növeli a balesetveszélyt is.
Ajánlott: bélelt, vízlepergető kesztyűk, amelyek melegen tartanak, mégis kellően rugalmasak.
4. Élelmiszeripar és egészségügy: a védelem kétirányú
Itt nemcsak a dolgozó kezét kell védeni, hanem azt is, amivel dolgozik: ételeket, alapanyagokat, betegeket. Az alapvető fontosság a sterilitás és a higiénia.
Ajánlott: eldobható, púdermentes nitril vagy latex kesztyűk, amelyek allergiamentesek és könnyen cserélhetők.
Hogyan válasszon?
Bizonytalan a döntésben? Íme, egy gyors ellenőrző lista, ami segíthet a döntésben:
- Milyen veszélyforrás ellen kell védenie?
- Milyen finom mozdulatokat igényel a munka?
- Milyen anyaggal érintkezik? (Vegyszer, éles tárgy, hideg stb.)
- Mennyi ideig kell viselnie egy nap?
- Fontos-e a légáteresztés, komfort?
Ha ezekre a kérdésekre választ ad, már közel jár a tökéletes munkavédelmi kesztyű megtalálásához.
