Tíz ujjunk van, de egy sem pótolható: munkavédelmi kesztyű mustra

2025. október 31. 10:37

A kéz az egyik legfontosabb munkaeszközünk, mégis gyakran alábecsüljük a védelmét. Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy rosszul megválasztott kesztyű, és máris megtörténhet a baj: vágás, égés, vegyszeres irritáció vagy akár maradandó károsodás. De milyen munkavédelmi kesztyűre van szüksége? Hogyan válasszon jól a számtalan típus, anyag és szabvány között? Az alábbi cikkben segítünk eligazodni a munkavédelmi kesztyűk világában, akár építőiparról, szerelésről, vegyiparról vagy akár egészségügyről legyen szó. Azt is megmutatjuk, hol találhat megbízható, minőségi védőkesztyűket online.

Miért ilyen fontos a megfelelő kesztyű kiválasztása?

Ha még Önben is felmerül a kérdés, hogy ugyan miért olyan fontos, hogy a kezünkre a szabványoknak megfelelő munkavédelmi kesztyű kerüljön, akkor íme néhány tipikus eset. Mert a nem megfelelő kesztyű:

zavarhatja a munkavégzést (pl. túl vastag, nem tapad, csúszik)

csökkentheti a hatékonyságot,

és ami a legfontosabb: nem nyújt valós védelmet az adott veszélyforrással szemben.

A jó kesztyű egyszerre ad védelmet, miközben észrevétlenül simul bele a hétköznapi teendőkbe. Olyan, mintha ott sem lenne, egészen addig, amíg meg nem ment valamit.

Kesztyűtípusok, iparági bontásban

1. Mechanikai munkákhoz: vágásálló, kopásálló, ütéscsillapító

Építkezés, szerelés, logisztika, ezekben a munkakörökben a kéz gyakran találkozik éles, durva, nehéz felületekkel. A cél a kéz fizikai sérüléseinek elkerülése, anélkül hogy elveszne az finommotorikus képesség.

Ajánlott: vágásálló szálas kesztyűk, bőr tenyérrel erősített típusok, ütéscsillapító betétes megoldások.

2. Vegyipar, labor, tisztaterek, ahol a bőrre jutott csepp is számít

Egyes anyagok már egészen kis mennyiségben is maradandó károkat okozhatnak. Itt a vegyszerállóság, folyadékzárás és az egyszer használatos kesztyűk higiéniai szintje a döntő.

Ajánlott: nitril, latex vagy PVC kesztyűk, különböző hosszúságban és vastagságban.

3. Hidegben, kültéren dolgozóknak

A téli időszakban végzett munkák külön kihívást jelentenek. A hideg amellett, hogy kellemetlen, csökkenti a kézügyességet, növeli a balesetveszélyt is.

Ajánlott: bélelt, vízlepergető kesztyűk, amelyek melegen tartanak, mégis kellően rugalmasak.

4. Élelmiszeripar és egészségügy: a védelem kétirányú

Itt nemcsak a dolgozó kezét kell védeni, hanem azt is, amivel dolgozik: ételeket, alapanyagokat, betegeket. Az alapvető fontosság a sterilitás és a higiénia.

Ajánlott: eldobható, púdermentes nitril vagy latex kesztyűk, amelyek allergiamentesek és könnyen cserélhetők.

Hogyan válasszon?

Bizonytalan a döntésben? Íme, egy gyors ellenőrző lista, ami segíthet a döntésben:

Milyen veszélyforrás ellen kell védenie?

Milyen finom mozdulatokat igényel a munka?

Milyen anyaggal érintkezik? (Vegyszer, éles tárgy, hideg stb.)

Mennyi ideig kell viselnie egy nap?

Fontos-e a légáteresztés, komfort?

Ha ezekre a kérdésekre választ ad, már közel jár a tökéletes munkavédelmi kesztyű megtalálásához.

