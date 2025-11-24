Íme, a Tiszás jelöltek baloldali múltja

Szerző: Gondola

2025. november 24. 13:34

A Tisza jelöltjeiről nem sokat lehet tudni, mivel nem is beszélhetnek. Némelyikük azonban rendelkezik közéleti múlttal, amelyeket Magyar Péter vagy nem vett észre, vagy tudatosan emiatt került rájuk a választás.

Múlt hét elején, éjszakába nyúlóan de végre megismerhettük a Tisza jelölt-jelöltjeit - emlékeztet cikkében a Mandiner. Mint írják, többségük nem rendelkezik közéleti múlttal, de egy-két induló számára nem újdonság a politika, és van beágyazottságuk más pártokhoz. Magyar Péter sokszor hangsúlyozta, hogy egyik oldallal sem hajlandó közösséget vállalni, a jelöltek múltja, kapcsolati hálója viszont másról árulkodik. A Mestertervben pár példa alapján le is vezették, hova köthetők ezek az emberek.

A műsor legutóbbi adásában a Tisza Baranya vármegyében induló jelöltjeit vizsgálták meg, mivel őket hozták nyilvánosságra először. Az indulók közt ott van Ruzsa Diána, aki a hűtlen kezeléssel gyanúsított, szocialista kötődésű pécsi alpolgármesternek, Ruzsa Csabának a húga. Szintén Pécsett indul Járosi Péter, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kincstári igazgató volt. A Baranya 03-mas választókerületben pedig egy Puch Lászlóhoz köthető civilszervezet önkormányzati képviselője, bizonyos Rózsahegyi Áron méreti meg magát.

Mráz Ágoston Sámuel elemzésének elején a miniszterelnököt idézte, aki úgy fogalmazott, hogy Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy három elitje legyen. A nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: Az itt felidézett életrajzok az élő bizonyítékuk annak, hogy nincs harmadik osztály. Ez a baloldalnak a szervezeti hálója. Annyi változás van, hogy nem ugyanazok az emberek, hanem egy lépéssel mellettük, vagy mögöttük, a háttérben lévő emberek. Ugyanaz a hálózat, ugyanaz a közösség. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy Magyar Péter a baloldalra támaszkodott mikor a jelölteket állította. Ezért Magyar Péter pártja egy baloldali párt a személyi összetételében.

G. Fodor Gábor hozzátette, hogy nincs is lehetőség őket megkérdezni arról, hogy milyen kapcsolatban állnak az előbb említett személyekkel a szájzár miatt. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: Ők olyanok, mintha le lennének gyártva kartonból. Egy kartonlappal nem fogok foglalkozni. Csak azzal tudok foglalkozni, hogy itt megint van egy olyan stratégiája a Tiszának, ami elbábozza, ő hogy mennyire demokratikus mennyire nyugati, mennyire európier, mennyire átlátható. De pontosan az ellentéte történik.