Buzánszky Jenőre emlékeztek halála 11. évfordulóján

Szerző: MTI

2026. január 10. 14:07

Buzánszky Jenőre, a legendás Aranycsapat hátvédjére emlékeztek meg szombaton, egy nappal halálának 11. évfordulója előtt a Szent István Bazilika altemplomában.

"Buzánszky Jenő életműve messze túlmutat azokon a sportsikereken, melyeket az Aranycsapattal elért, számára a labdarúgás mellett

a hazaszeretet

és a jótékonykodás is rendkívül fontos volt" – mondta Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke.

Kiemelte, a Buzánszky 100 emlékév keretében azért emlékeztek sírjánál a 49-szeres válogatott labdarúgóra, mert vasárnap lesz a 11. évfordulója annak, hogy az esztergomi kórházban elhunyt az Aranycsapat jobbhátvédje, a Nemzet Sportolója.

A testület elnöke hangsúlyozta, hogy az 1925-ben született Buzánszky részese volt a Aranycsapat valamennyi sikerének: olimpiát és Európa-kupát nyert,

játszott Londonban az Évszázad mérkőzésén,

majd világbajnoki ezüstérmes lett.

Lomnici megemlítette azt is, hogy Buzánszky szívügyének tekintette az utánpótlás ügyét, az ő kezdeményezésére jött létre az Ovi-Sport Alapítvány, amelynek küldetése, hogy a legfiatalabb generációval megszerettesse a labdarúgást.

Emellett felismerte a hazaszeretet fontosságát, továbbá a jótékonykodás, az elesettek megsegítése is kiemelt szerepet játszott az életében. Egyik alapítója volt az Emberi Méltóság Tanácsának, valamint a Gyermekmentő Szolgálat tagjaként is tevékenykedett.

Lomnici felidézte, hogy Buzánszky kezdeményezte az Aranycsapat Testület megalapítását is, amelynek célja az Aranycsapat hagyományainak ápolása.

Ifj. Buzánszky Jenő arról beszélt, hogy édesapja élete során végig állhatatosan képviselte az utánpótlás-nevelés ügyét, valamint

a magyarságtudat és a szórványmagyarság erősítését.

A legendás tizenegy tagjai közül ő volt az, aki a legtöbb kilométert tette meg a Kárpát-medencében, és közben fáradhatatlanul adta tovább

az Aranycsapat szellemiségét.

Ifj. Buzánszky hozzáfűzte: külön büszke arra, hogy ezek közül néhány feladatot ő tud tovább képviselni.

Az Aranycsapat Testület szűkkörű rendezvényén megjelent még Zakariás Ágnes és Lantos Andrea, az Aranycsapat másik két tagjának lánya. A megemlékezés végén a testület tagjai koszorút helyeztek el Buzánszky Jenő sírjánál.