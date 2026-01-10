Szerző: Gondola

Hamarosan nyílik az Attila című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, a tárlat építése már javában zajlik. A héten a kiállítás legnagyobb műtárgya, Haan Antal: Nagy Leó találkozása Attilával Róma falai alatt című festménye is megérkezett - jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Múzeum.

Az eredeti kép X. Leó pápa megrendelésére készült. Raffaello egy monumentális, mintegy 5 × 7,5 méteres falképen örökítette meg a megrendelő névpatrónusa, I. Nagy Szent Leó pápa alakját, amint Attilát visszafordulásra bírja Róma alól.

A békéscsabai születésű Haan Antal Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 1874 és 1881 között a Magyar Nemzeti Múzeum képtára számára közel eredeti méretben másolta le a vatikáni Stanzák három Raffaello-freskóját, köztük – „magyar vonatkozása” miatt – Attila és Nagy Szent Leó találkozásának jelenetét.

A kép az Attila-kiállítás egyik fő attrakciója lesz,

a Szépművészeti Múzeum birtokában lévő festményt több mint 100 éve nem láthatta a közönség.

Hónapokkal ezelőtt kezdődött el a restaurálása az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban, ahol Dr. habil Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Varga Benedek főkurátor beszélt a különleges művészeti alkotás történetéről és jelentőségéről.

Az Attila-kiállítást alapvetően két koncepció mentén rendezi a Nemzeti Múzeum: az egyik

Attila alakját és az európai hunok birodalmát mutatja be

úgy, ahogy ezt ma a történelemtudomány látja. A másik pedig demonstrálja annak az 1600 évnek a hihetetlenül színes és nagyon sűrűn egymásra rétegzett legendáriumát és mítoszrendszerét, ami Attila alakjához tapad. „Ez azért fontos, mert viszonylag keveset tudni a korszakról és Attiláról, viszont

az európai kultúrának szerves része az Attilára való emlékezés”

– mondta el Varga Benedek a tárlat kapcsán.

Dr. habil Zsigmond Gábor úgy fogalmazott: a nemsokára megnyíló tárlat

az elmúlt évtizedek legnagyobb hun tematikájú kiállítása lesz

egész Európában. „Elhozzuk Keletről és Nyugatról a legértékesebb hun műkincseket, a legizgalmasabb és leglátványosabb hun régészeti leleteket, képzőművészeti alkotásokat és a hun emlékezethez kapcsolódó művészeti alkotásokat.

Egy olyan kiállítást fogunk létrehozni, ami a Magyar Nemzeti Múzeumhoz méltó és

a magyar nemzet identitása szempontjából meghatározó jelentőségű.”

A festményt a kiállítás ideje alatt – január 23-a és július 12-e között - lehet megtekinteni a Nemzeti Múzeum József nádor-termeiben - zárul a Magyar Nemzeti Múzeum Gondolához eljuttatott jelentése.