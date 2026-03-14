Magyar fejlesztésű kiberbiztonsági platform erősítheti a digitális ellenállóképességet

Szerző: MTI

2026. március 14. 09:36

Erősítheti a digitális ellenállóképességet az Alverad Technology Focus Kft. mesterséges intelligenciával támogatott kiberbiztonsági auditor és tanácsadó platformja - közölte a társaság az MTI-vel.

A cég a Széchenyi Terv Plusz program keretében, a digitális gazdaság szereplőinek piacra lépését támogató pályázaton 209,53 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a rendszer létrehozására, amit az erősödő kiberfenyegetésekkel és szabályozásokkal indokoltak.

A felhasználóknak ilyen környezetben szükségük van automatizált segítségre, amely a pályázati honlapon olvasható projektleírás alapján

segíti a jogszabályi háttér feldolgozását, a kiberbiztonsági követelmények értelmezését, lehetőséget biztosít az önértékelésre és a védelmi intézkedések kiválasztására,

biztosítja azok hatékony megvalósítását, valamint stabil dokumentációs hátteret. A rendszer csökkenti az adminisztratív terheket, alkalmazható nemzetközi térben, ezért üzletileg versenyképes termék lehet - írták.

A több mint 311,77 millió forint összköltségű projekt 2027 decemberében érhet véget - olvasható a palyazat.gov.hu oldalon.

Honlapja szerint a biztonságmenedzsmenttel és kibervédelemmel foglalkozó cég kiberbiztonsági laborral is rendelkezik,

akadémiai és üzleti partnereivel kutatási tevékenységeket végez.

A nyilvánosan elérhető beszámolója alapján az Alverad Technology Focus Kft. 2023-ban 1,54 milliárd forint, 2024-ben 1,80 milliárd forint bevétellel zárt, nyeresége 120,1 millió forintról 253,6 millió forintra nőtt.