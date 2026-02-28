Orbán Viktor: kétszeres bűn, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól

Szerző: MTI/Gondola

Amikor a világban mindenütt az a veszély fenyeget, hogy nő az energia ára, kétszeres bűn, kétszeres veszély az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombat reggel Százhalombattán kezdett, mert a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítményeinek katonai védelmét.

Elmondta, Esztergom felé utazva kapta meg az Irán elleni légicsapásokról szóló első elemzéseket. A kormányfő rámutatott arra, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős. Valamint ott van egy szoros, amelyen keresztül a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken, és ezt a szorost le lehet zárni - fogalmazott, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés fenyeget.

Az ukránok úgy döntöttek, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról - közölte, hozzátéve: a gázt már korábban elzárták, de azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek köszönhetően meg tudták oldani, déli irányból tudnak behozni gázt.

