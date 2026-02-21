Orbán Viktor: minden választókerületben összegyűjtötte a Fidesz-KDNP az induláshoz szükséges ajánlásokat
Szerző: MTI/Gondola
2026. február 21. 11:49
Már minden választókerületben összegyűjtötte a Fidesz-KDNP az induláshoz szükséges ajánlásokat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a kormánypárt elnöke szombat délelőtt a Facebookon.
"Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!"
- zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében gyűlt össze először az 500 ajánlás. Hollósy András rekordgyorsasággal, mindössze 45 perc alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat.