Rekord! Egy félidő elég volt: 45 perc alatt lett meg Hollósy András összes ajánlása Diósgyőrben
A politikus Facebook-videójában úgy fogalmazott:
„Egy félidőnyi idő elegendő volt ehhez. Hajrá Miskolc, hajrá Magyarország, hajrá Diósgyőr!”
A Minap.hu beszámolója szerint az aláírásgyűjtés országosan is kiemelkedő tempóban zajlott, amivel a diósgyőri körzet az elsők közé került. Hollósy András a gyors eredményt a választók támogatásának és bizalmának bizonyítékaként értékelte. Mint mondta, ez azt mutatja, hogy a helyiek készek kiállni a közös célok, a térség fejlődése és a stabil, kiszámítható jövő mellett.
Hozzátette: a kampány során továbbra is személyesen kíván találkozni a választópolgárokkal, meghallgatva véleményüket és javaslataikat. A jelölt külön megköszönte az aktivisták és támogatók gyors, fegyelmezett és lelkes munkáját, amely lehetővé tette a példátlanul rövid idő alatt történő sikeres ajánlásgyűjtést.
A rekordidőben leadott aláírások új lendületet adhatnak a kampánynak, és megerősítik, hogy Borsod 2. választókerületében erős támogatottsággal indul a kormánypárti jelölt a választáson.