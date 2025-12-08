Megszűnnek a Revolut kriptoszolgáltatási Magyarországon - December 18-ig menthetik kriptoegyenlegüket az ügyfelek

A szolgáltatás már most korlátozottan működik, a kriptovagyonok kimenekítésére 2025. december 18-ig van lehetőség.

A Revolut hivatalos levélben tájékoztatta magyar ügyfeleit, hogy a „megfelelőség fenntartása” és a helyi szabályozói elvárások miatt megszünteti a kriptós funkciókat a magyar számlákon. A lépés a fintechszektort érintő, egyre szigorúbb hazai szabályozásra vezethető vissza: júniusban a Büntető Törvénykönyv is módosult, amely engedély nélküli kriptoszolgáltatás esetén börtönbüntetést helyezett kilátásba.

Mi történik most a Revolutnál?

A Revolut a döntést követően ideiglenesen újra megnyitotta a hozzáférést, kizárólag azért, hogy az ügyfelek biztonságban értékesíthessék vagy kiutalhassák kriptoeszközeiket.

December 18-ig minden Revolut-ügyfél szabadon

eladhatja kriptovalutáit,

fiat pénzre válthatja (euróra, forintra),

vagy on-chain kiutalást kezdeményezhet külső pénztárcába.

Aki nem intézkedik a határidőig, annak kriptoegyenlegét a Revolut automatikusan eladja a piaci áron, majd a fiat összeget jóváírja a számlán.

Fontos határidők

Staking: 2025. december 10. (16:00) – a Revolut automatikusan feloldja a lekötött egyenlegeket

Teljes kivezetés: 2025. december 18. – végleg megszűnik a kriptoszolgáltatás

Már most több korlátozás él a Revolut rendszerében

Az átmeneti időszak ellenére több művelet már nem érhető el:

új kriptovalutát nem lehet vásárolni,

„Learn & Earn” (Tanfolyamok) jutalmak nem szerezhetők,

új kriptobefizetés sem lehetséges.

A kriptók korszaka a Revolutnál lezárul

Bár a Revolut nemrég még MiCA-engedélyhez jutott, végül a magyar piacról történő kivezetés mellett döntött. A lépés sok ügyfelet érinthet, hiszen a Revolut volt az egyik legismertebb, könnyen hozzáférhető kriptobefektetési platform Magyarországon.

A Revolut döntése egy korszak végét jelenti: a magyar felhasználók 2025. december 18-ig rendelkezhetnek még kriptoeszközeikkel a platformon, utána a szolgáltatás teljesen megszűnik.