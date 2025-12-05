Semjén Zsolt: Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését!

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 5. 17:39

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes videóüzenetet tett közzé közösségi oldalán a 2004. december 5-i népszavazás évfordulóján. A felvétel mellé azt írta: „Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését!”

A videóban Semjén részletesen felidézte a 21 évvel ezelőtti referendumot:

„December 5-e van, annak a 2004. december 5-i népszavazásnak az évfordulója, amikor Gyurcsány balliberális kormányával rátámadt a magyar nemzetre, hogy a határon túli magyarokat kirekessze a magyar állampolgárságból. És ezzel lelki Trianont okozott.”

A politikus hangsúlyozta, hogy „az igenek ha kicsivel is, de többségben voltak”, és ez erkölcsi, valamint politikai alapot teremtett a későbbi törvénymódosításhoz.

Semjén a 2010-es kormányváltásra is kitért, amikor a Fidesz–KDNP frakciótöbbsége benyújtotta a könnyített honosítást lehetővé tévő törvényjavaslatot.

Felidézte:

„A győztes választás után a Fidesz–KDNP többséggel a hátunk mögött benyújtottuk a törvényjavaslatot az állampolgársági törvény módosítására, vezérszónoklatot mondtam, és az Országgyűlés nagy többséggel megszavazta.”

A miniszterelnök-helyettes a videóban személyes célként is hivatkozik a határon túli magyarok állampolgárságának biztosítására: