Semjén Zsolt: Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését!
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. december 5. 17:39
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes videóüzenetet tett közzé közösségi oldalán a 2004. december 5-i népszavazás évfordulóján. A felvétel mellé azt írta: „Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését!”
A videóban Semjén részletesen felidézte a 21 évvel ezelőtti referendumot:
„December 5-e van, annak a 2004. december 5-i népszavazásnak az évfordulója, amikor Gyurcsány balliberális kormányával rátámadt a magyar nemzetre, hogy a határon túli magyarokat kirekessze a magyar állampolgárságból. És ezzel lelki Trianont okozott.”
A politikus hangsúlyozta, hogy „az igenek ha kicsivel is, de többségben voltak”, és ez erkölcsi, valamint politikai alapot teremtett a későbbi törvénymódosításhoz.
Semjén a 2010-es kormányváltásra is kitért, amikor a Fidesz–KDNP frakciótöbbsége benyújtotta a könnyített honosítást lehetővé tévő törvényjavaslatot.
Felidézte:
„A győztes választás után a Fidesz–KDNP többséggel a hátunk mögött benyújtottuk a törvényjavaslatot az állampolgársági törvény módosítására, vezérszónoklatot mondtam, és az Országgyűlés nagy többséggel megszavazta.”
A miniszterelnök-helyettes a videóban személyes célként is hivatkozik a határon túli magyarok állampolgárságának biztosítására:
„Megvalósítottuk azt, ami nekem személyes életcélom is, hogy 1 millió 200 ezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká. Ezzel lemostuk a lelki Trianon szégyenét és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését.”