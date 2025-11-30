Adventkor az egyház meghív minket, hogy elcsendesedjünk - Semjén Zsolt advent első vasárnapján

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 30. 12:36

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett videóban kívánt áldott adventet.

A kereszténydemokrata politikus az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával fellobbantotta a hit lángját.

A videóban kiemelte:

„Adventkor az egyház meghív minket, hogy elcsendesedjünk. Zárjuk ki egy kicsit a világnak az zaját és kavargását, figyeljünk Őrá, figyeljünk a jelekre, hogy azzá legyünk, amivé lennünk kell, akinek Ő akart minket.”

Semjén szavai arra emlékeztetnek, hogy az adventi várakozás nem csupán külső készülődés, hanem belső átalakulás is: a hitből fakadó remény és bizalom újraélesztése.