Adventkor az egyház meghív minket, hogy elcsendesedjünk - Semjén Zsolt advent első vasárnapján
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. november 30. 12:36
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett videóban kívánt áldott adventet.
A kereszténydemokrata politikus az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával fellobbantotta a hit lángját.
A videóban kiemelte:
„Adventkor az egyház meghív minket, hogy elcsendesedjünk. Zárjuk ki egy kicsit a világnak az zaját és kavargását, figyeljünk Őrá, figyeljünk a jelekre, hogy azzá legyünk, amivé lennünk kell, akinek Ő akart minket.”
Semjén szavai arra emlékeztetnek, hogy az adventi várakozás nem csupán külső készülődés, hanem belső átalakulás is: a hitből fakadó remény és bizalom újraélesztése.
