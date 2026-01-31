Az örökkévalóság pártja vagyunk, az időtlen keresztény értékeket képviselve - Semjén Zsolt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség küldöttgyűlésén

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 31. 11:08

A KDNP „nem csupán a múlt vagy a jövő pártja, hanem az örökkévalóság pártja”, amely az időtlen keresztény értékeket képviseli az aktuális politikai viszonyok között - hangsúlyozta Semjén Zsolt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésén.

A Kereszténydemokrata Néppárt ifjúsági szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésének megnyitóján a felszólalások a kereszténydemokrácia jövőjéről, a generációváltás szükségességéről és a közéleti felelősségről szóltak.

A KDNP az időtlen keresztény értékek képviselője az aktuális politikai viszonyok között

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében a KDNP történelmi szerepét és világnézeti karakterét állította középpontba. Felidézte: gyakran éri az a vád a pártot, hogy „a nagy öregek pártja”, ám szerinte ez csak az egyik fele az igazságnak. Mint fogalmazott, a KDNP egyszerre kötődik a történelmi elődökhöz – Barankovics Istvánhoz, Bálint Sándorhoz vagy Varga Lászlóhoz – és a fiatal nemzedékhez, amelyet az egyik legerősebb ifjúsági szervezet, az IKSZ képvisel.

A párt önmeghatározását egy sajátos megközelítésben írta le:

Ennek alátámasztására szembeállította a korhoz kötött ideológiákat – a felvilágosodás egyes irányzataitól a marxizmusig és a modern identitáselméletekig, a wokeizmusig – az evangélium örök érvényű üzenetével. Míg az ideológiák múlandóak, a keresztény tanítás örök, mégis mindig friss szemlélettel szól a kor embereihez.

Semjén hangsúlyozta: a KDNP azért maradhatott fenn több mint nyolc évtizeden át, mert nem pillanatnyi politikai hullámokra építette programját, hanem olyan erkölcsi alapokra, amelyek időtállóak. Felidézte a párt történelmi programjait – a náci megszállás elleni kiállást 1944-ben, a kommunizmussal szembeni állásfoglalást és az 1990-es rendszerváltoztatás idején megfogalmazott célokat –, és kijelentette: ezek ma is vállalhatók értékrendi értelemben.

A miniszterelnök-helyettes a kereszténydemokrácia filozófiai alapjait is részletezte. Szavai szerint a természetjog és a „prófétai jel” kettőse adja azt a keretet, amely egyszerre épít a józan észre és a kinyilatkoztatásra. A politikai cselekvés feladata pedig az, hogy az örök tartalmat mindig korszerű formában közvetítse:

„az értékekben nem lehet engedni, a megfogalmazásban viszont mindig a legmodernebbnek kell lenni”.

Beszéde végén a generációváltás szükségességét emelte ki. Kijelentette: a KDNP tudatosan készül arra, hogy fiatalabb nemzedékek lépjenek előtérbe a pártban és a közéletben.

Arra biztatta a jelenlévő fiatalokat, hogy ne másolják az idősebb politikusokat, hanem saját hangjukon és saját eszközeikkel képviseljék a kereszténydemokrata értékeket.

Halmay Gábor: a kereszténydemokrácia jövő idő

Az IKSZ elnöke, Halmay Gábor a küldöttgyűlést „sorsfordító időszak” találkozásának nevezte. Beszédében hangsúlyozta: a fiatal kereszténydemokraták nem sodródni akarnak, hanem felelősséget vállalni a közélet alakításáért.

Mint fogalmazott, a kereszténydemokrácia „nem múlt idő, hanem jövő idő”, és nem nosztalgia, hanem iránytű.

Halmay rövid értékelést adott az elmúlt egy év munkájáról: kiemelte a szervezetépítést, az online térben való jelenlétet és az új alapszervezetek létrehozását. Szerinte fontos üzenetük, hogy a fiatalokat nem lehet politikai címkékkel leírni, és nem eszközként, hanem partnerként kell megszólítani őket.

Kiemelte: az IKSZ a békét erkölcsi kötelességnek tekinti, elutasítja a háború elhúzódását szolgáló döntéseket, és kiáll Európa keresztény gyökerei mellett. Külön kitért a gyermekvédelemre és a család intézményének védelmére, hangsúlyozva: ezekben a kérdésekben „nincs alku”.

Az elnök bejelentette: az IKSZ országjárást indít a Szent István Intézettel közösen, amelynek középpontjában az áll, mit jelent ma kereszténynek lenni Európában.

Zárásként megerősítette, hogy a szervezet kiáll a Fidesz-KDNP pártszövetség mellett, és támogatja Orbán Viktor miniszterelnököt Magyarország jövőjéért végzett munkájában.

Latorcai Csaba: bátorság kell a hit nyilvános képviseletéhez

Dr. Latorcai Csaba felszólalásában a bátorság fogalmát állította középpontba. Úgy fogalmazott: ma már önmagában is bátorság szükséges ahhoz, hogy valaki nyíltan vállalja keresztény meggyőződését a közéletben.

Szerinte Brüsszel politikája szembehelyezkedik a kereszténység alapvető tanításaival: a béke helyett a háborút, a teremtés rendje helyett az ideológiai kísérletezést támogatja.

A miniszterhelyettes „lázadásra” buzdította a fiatalokat, amelyet nem vakmerőségként, hanem tudásra és tapasztalatra épülő kiállásként értelmezett. Úgy vélte: a fiatal és az idősebb kereszténydemokraták összefogásával Európa megmenthető attól az úttól, amely szerinte a keresztény kultúra felszámolásához vezetne.

Orbán Viktor üzenete: Európa jövője azon múlik, sikerül-e megőrizni a kereszténydemokrata értékrendet

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét Nagy János államtitkár olvasta fel. Orbán Viktor történelmi jelentőségűnek nevezte a jelenlegi politikai időszakot, és arra figyelmeztetett: Európa jövője azon múlik, sikerül-e megőrizni a kereszténydemokrata értékrendet. Kiemelte, hogy a fiatal nemzedék szerepe kulcsfontosságú a következő politikai küzdelmekben, mert ők viszik tovább azt az örökséget, amelyre Magyarország jövője épül.

Dr. Simicskó István frakcióvezető felszólalásában a felelősség és a hit összetartozását hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, hogy a keresztény értékrend nemcsak személyes iránytű, hanem közösségi támpont is, amely segít eligazodni a mai bizonytalan világban. A fiatalokat arra biztatta, hogy egyszerre rendelkezzenek „gyökerekkel és szárnyakkal”: legyenek szilárd erkölcsi alapjaik, ugyanakkor legyen bátorságuk aktívan részt venni a közélet alakításában.

Gulyás Gergely videóüzenetében a választások tétjére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy nem pusztán politikai verseny, hanem értékrendi döntés előtt áll az ország.

Dr. Navracsics Tibor pedig stratégiai partnerként tekint az IKSZ-re a kereszténydemokrata megújulásban, és úgy fogalmazott: a fiatalok részvétele nemcsak utánpótlást, hanem új gondolatokat és lendületet is jelent a politikai közösség számára.