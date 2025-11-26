Semjén Zsolt az igazság és a többség kérdéséről
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. november 26. 11:09
Semjén Zsolt az igazság és a többség kérdéséről beszélt: hazánkban a Fidesz-KDNP szövetsége ad választ a keresztény tanítások és a társadalmi többség dilemmájára.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a közösségi oldalán fejtette ki gondolatait a kereszténydemokrata politizálás egyik alapvető dilemmájáról: az igazság és a többség viszonyáról.
A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott:
„Minden keresztény pártnak a problémája az, ami az igazság és a többség kérdése. Ha hűségesek vagyunk az egyház társadalmi tanításához minden tekintetben, ez sokszor nem találkozik a közízléssel. Ha viszont kiszolgáljuk a közízlést, akkor fokról fokra feladjuk az egyház tanításának a következetes képviseletét.”
Semjén szerint a kérdés feloldása Magyarországon a kormányzó pártszövetség működésében található meg. Videójában ezt így fogalmazta meg:
„Magyarországon a megoldás az igazság és a többség kérdésére a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt. És ez a kettő képes együtt az igazság és a többség problémájának a megoldására!”