Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 26. 11:09

Semjén Zsolt az igazság és a többség kérdéséről beszélt: hazánkban a Fidesz-KDNP szövetsége ad választ a keresztény tanítások és a társadalmi többség dilemmájára.

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a közösségi oldalán fejtette ki gondolatait a , a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a közösségi oldalán fejtette ki gondolatait a kereszténydemokrata politizálás egyik alapvető dilemmájáról: az igazság és a többség viszonyáról.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott:

„Minden keresztény pártnak a problémája az, ami az igazság és a többség kérdése. Ha hűségesek vagyunk az egyház társadalmi tanításához minden tekintetben, ez sokszor nem találkozik a közízléssel. Ha viszont kiszolgáljuk a közízlést, akkor fokról fokra feladjuk az egyház tanításának a következetes képviseletét.”

Semjén szerint a kérdés feloldása Magyarországon a kormányzó pártszövetség működésében található meg. Videójában ezt így fogalmazta meg: