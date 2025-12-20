Soltész Miklós: a hit, a kultúra és az oktatás-nevelés fogja össze a nemzetiségek életét

Szerző: MTI; Gondola

2025. december 20. 05:07

Magyarországon a nemzetiségek jól, biztonságban érzik magukat, létük erősíti az országot.

Hazánkban a nemzetiségek kiemelt értéknek számítanak, az állam segíti művelődésük, nyelvük fennmaradását.

A hit, a kultúra és az oktatás-nevelés abroncsként fogja össze a nemzetiségek életét - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a nemzetiségek napja alkalmából adományozott Nemzetiségekért díjak átadásán.

Soltész Miklós hozzátette: évről évre advent heteiben tartják a díjátadót, ami egyben üzenet is országon belül és kívül. Jelképezi az összefogást a nemzetiségek és a magyar nemzet között, és üzenet abban az értelemben is, hogy mi a békességet szeretjük - fogalmazott.

Mint mondta, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a zsidóság örömünnepe tragédiával, gyásszal kezdődött, köztük három magyar áldozattal Ausztráliában.

Az "évtizedekig irigyelt" Nyugat-Európában advent ünnepét sokszor a rettegés, félelem veszi körül, és még szomorúbb, hogy Európa keleti részén még mindig háború dúl, mérhetetlen szenvedést okozva két, ortodoxiában testvérnép között - sorolta.

Az államtitkár kiemelte:

Magyarország a béke szigete,

és nem győzi hangsúlyozni, hogy ebben milyen nagy szerepet vállalnak a nemzetiségek.

Soltész Miklós megköszönte a leköszönő nemzetiségi képviselőknek, szószólóknak, helyi és országos önkormányzatok vezetőinek a munkájukat, amivel szolgálták a békességet és a közösséget. Kiemelte a pedagógusok fáradhatatlan munkáját is, amivel a következő nemzedéket nevelik, és sokat tesznek a nyelvvesztés megállításáért, sokaknak újratanítják őseik nyelvét. Megköszönte továbbá a civilek és az egyházi vezetők munkáját.

Szólt arról is, a díjazottakat összeköti, hogy életüket átszövi a hit, a kultúra és az oktatás; ezt megköszönte nekik és a közösségnek, amelyet képviselnek. A hit, a kultúra és az oktatás-nevelés abroncsként fogja össze a nemzetiségek életét - fogalmazott.

Soltész Miklós jelezte: a következő év költségvetése "nagyszerűen alakul", köszönhetően kiemelten Ritter Imre német nemzetiségi képviselő kitartó és fáradhatatlan munkájának. A köznevelési intézményt fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok éves működési támogatása a háromszorosára fog emelkedni,

megduplázzák a nemzetiségi pedagógushallgatók ösztöndíját

és a pedagógusok 10 százalékos béremelésben részesülnek. Folytatódnak a megkezdett beruházások is - ismertette.

A díjat idén adták át 30. alkalommal, jutalmazva azokat, akik a magyarországi nemzetiségek érdekében példaértékű munkát végeztek. Az elismerést ebben az évben 11 embernek és két szervezetnek - a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyháznak és a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesületnek - ítélték oda.

A díjakat Soltész Miklós és Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára adta át.



Az ENSZ 1992. december 18-án fogadta el a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. Ez volt az első olyan átfogó nemzetközi dokumentum, amely

az államok számára előírja a kisebbségek létének, identitásának védelmét,

rendelkezik a kisebbségek saját kultúrához, hitélethez és nyelvhasználathoz való jogáról, a kisebbségeket érintő ügyek eldöntésében való érdemi részvételről, a határokon átívelő szabad kapcsolattartásról.

Magyarországon 1995. szeptember 21-én döntött arról a kormány, hogy december 18-a a kisebbségek napja, és ekkor alapították a Kisebbségekért díjat is; 2012-ben az Országgyűlés a napot a nemzetiségek napjának, az ez alkalomból odaítélt díjat pedig a Nemzetiségekért díjnak nyilvánította.

Borítókép: Budapest, 2025. december 18. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (k) és Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára (j) a nemzetiségek napja alkalmából Nemzetiségekért díjat ad át a fővárosi Bolgár Művelődési Házban 2025. december 18-án. MTI/Kocsis Zoltán