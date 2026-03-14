Választás 2026 - NVI: öt pártlista lehet az országgyűlési választáson

Szerző: MTI

2026. március 14. 07:36

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) törölte a nyilvántartásból A Szolidaritás pártja - Magyar Munkáspárt országos pártlistáját, mert a jelölőszervezet nyilvántartásba vett egyéni jelöltjeinek száma nem érte el a szükséges 71-et.

Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidő lejártáig hét pártlistát jelentettek be, ebből hatot - a Mi Hazánk Mozgalom listáját, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, a Demokratikus Koalíció listáját, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) listáját, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, valamint A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt közös pártlistáját - az NVB nyilvántartásba vett.

Az NVB a Tea Párt Közösség listájának nyilvántartásba vételét visszautasította, mert a párt nem teljesítette a lista nyilvántartásba vételének feltételeit, egyetlen egyéni választókerületben sem állított jelöltet.

Az NVB-nek az országos listák nyilvántartásba vételekor a jelölőszervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kellett figyelembe vennie, kivéve azokat a jelölteket, akiknek a nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok elutasították.

A választási eljárásról szóló törvény szerint az NVI-nek törölnie kell a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölőszervezet jogerősen nyilvántartásba vett és nem törölt, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.

A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén elhangzott:

mivel A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt országoslista-állítást megalapozó egyéni jelöltjeinek száma a törvényben előírt minimum alá csökkent, az NVI törölte a párt országos listáját a nyilvántartásból.

Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állít jelöltet.