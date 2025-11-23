Soltész Miklós: az egyházak tevékenysége erősíti a közösségeket

Szerző: MTI

2025. november 23. 10:05

A felújított templomokban a közösségek kialakulása és megerősödése lenne rendkívül fontos. Ehhez is segítene, ha Magyarországon a magyar kultúra lenne az első számú kultúra.

Az egyházak tevékenységét és az általuk is fenntartott közösségek erejét méltatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Kazincbarcikán, a megújult Avilai Szent Teréz-templomban tartott hálaadó szentmise előtt.

Az egyházak és az ott dolgozó emberek fantasztikus munkát végeznek Kazincbarcikán, hatalmas a közösség ereje - hansúlyozta Soltész Miklós, hozzáfűzve: ezt a munkát valamilyen módon támogatni kell.

Az államtitkár újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, a római katolikus és a görögkatolikus, valamint a református egyház óvodákat nyitott és iskolákat vezet a településen, emellett pedig hitélettel is segíti a helyi embereket és a közösségeket.

"Mindez azért fontos, mert sokszor a fővárosban azt gondolják, hogy csak ott van élet" - mondta Soltész Miklós a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városban.

Közölte, az Avilai Szent Teréz-templom felújítását a kormány 20 millió forinttal támogatta.

Az államtitkár újságírói kérdésre elmondta, a kormányzat Kárpát-medence-szerte csaknem négyezer templom felújítását és mintegy kétszáz építését támogatta. Hozzátette, ezek a beruházások mindenhol a közösséget erősítik.

A kazincbarcikai Avilai Szent Teréz-templom 1913-ban épült, a költségeket az akkori egri érsek, Samassa József bíboros állta.

Kép: Soltész Miklós - MTI