"Olyan tragikus történeteket és sorsokat vázolunk fel, ami ledöbbenti a fiatalokat" - interjú Lobó-Szalóky Lázárral

Szerző: Bóka Boglárka

2026. január 9. 16:05

Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers zenekar frontembereként 2011 óta elkötelezett zászlóvivője hazánkban a drog - és alkohol elleni küzdelemnek. Suliturné, többszörösen díjazott, könnyűzenei koncerttel egybekötött prevenciós előadássorozatával már több száz iskolában aratott sikert, gyermekek százezreinek hívta fel a figyelmét az éjszakai élet veszélyeire. Most, 2026-ban, először nekünk mesélt terveiről...

- Egy ilyen eredményes évzárás után mit terveztek 2026-ra? Beszélnél arról, hogy milyen célokat tűztetek ki az új évben?

- A 2025-ös év nagyon sűrű volt, de számos eredményt hozott. Remekül éreztük magunkat februárban a 15. éves koncerten a Dürer Kertben, ha mindent számolok, több, mint 80 alkalommal álltam színpadon, szólóban is meghívást kaptam csodás, városi rendezvényekre és Angliában is bemutatkoztam akusztikusan, egyedül.

A Suliturné "Az év ifjúságvédelmi programja" lett a Just Clear-díjátadón, így nagyon sok szuper dolgot hozott el a tavalyi év. Van mire építeni idén és folytatni a munkát a fiatalokért, végre kihozni az első angol nyelvű lemezt és ha minden igaz már áprilisban újra az Egyesült Királyságban lépünk fel.

- Mikorra várható az új dalotok premierje? Lehet már arról kérdezni, hogy mi adott ihletet a létrehozásához?

- A tavalyi évben a magánéletemben jelentős változások történtek, megismertem egy nagyon értékes személyt, akinek az élete megihletett, erről és az Ő életútjának 10 évéről szól a legújabb dalunk, a "Blue eyed angel". Néha az igazán nagy dolgok - és komoly történetek, sorsok egészen közel történnek hozzánk, a közvetlen környezetünkben. A dal szerintem február-márciusban lát napvilágot, amint le tudjuk forgatni a klipet.

- 2025 számos elismeréssel lepte meg a zenekart, a Just Clear-díj elnyerése hogyan támogatta a Suliturné Program alakulását a 2025-ös évben? Milyen érzés volt egy ilyen rangos elismerést kapni a munkátokért?

- Nagyon megtisztelő érzés díjakat kapni. Lehet páran megbotránkoznak azon, amit mondok, de szerintem nagyon fontosak ezek a visszajelzések. Ebből tudod felmérni hol tart az életutad. Ráadásul akkora energia löketet is ad egy-egy szakmai díj, hogy botorság azt állítani, hogy nem fontosak. Szerintem aki elkezd zenélni, turnézni, médiában szerepelni, az mind tudja, hogy ez egy fokmérője annak, hogy próbál értékes, alázatos munkát végezni. Elszállni nem kell egyik díjtól sem, de jó érzés a reggeli kávé elfogyasztása közben rájuk nézni egy szürke hétköznapon és azt mondani: "emeld fel a feneked és tegyél többet a közösségért, a társadalomért".

- Az egyre gyarapodó hazai drogbotrányokkal szemben miként tudtok fellépni a Suliturnékon, honnan kaptok új lendületet ehhez a szélmalomharchoz?

- Olyan tragikus történeteket és sorsokat vázolunk fel, ami egészen egyszerűen ledöbbenti a fiatalokat. Radikális, kemény sztorik ezek, ami onnan indul, hogy milyen érzés volt nekem, amikor 14 évesen megkínáltak kokainnal, vagy mennyire fájt kirúgni a zenekar egykori basszusgitárosát alkohol- és drogproblémák miatt. Benne nem csak egy zenészt, egy testvért is elveszítettem, aki alapjában határozta meg a legszebb éveimet, hiszen imádtam azt a Dirty Slippers felállást. De ha valaki többszöri segítségnyújtásra sem tud kijönni a bajból, van az a pont, amikor már nem tudsz mit tenni érte.

Azt tapasztalom, hogy a Suliturné ereje akkor tör a felszínre, amikor már eltelnek hetek az előadások után és kapunk üzeneteket a fiatalokról, hogy a közbenjárásunkra utasították el a kábítószert, léptek le drogos partikból. Ezért csináljuk! Persze, nem fogok hazudni, nagyon szuper lenne, ha vállalatok, cégek, mellénk állnának, hiszen 2011 óta nagyrészt önerőből finanszírozzuk a turnét, néhány kisebb alapítványi támogatással, valamint a Szafi csapat segítségével tudjuk folytatni a Suliturnét. Egy nagy támogató megjelenésével, azonban még jobb, még nagyobb erővel tudnánk folytatni és nem lenne több, mint 250 iskola a várólistánkon.

- A 2025-ös sikeres akusztikus koncertjeid után, úgy értesültünk nagy terveid vannak kilátásban a szóló karriered terén erre az évre is, mesélnél bővebben ezekről?

- Számomra nagyon megtisztelő, hogy 2023 óta rendszeresen keresnek szóló, akusztikus koncerten kapcsán is. Sőt! Már március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i állami ünnepségre is felkérnek, mert számos dalom, mint a "Nyitva", az "Ahol Te vagy", a "Közel már a cél", vagy épp a "Nem titok" szervesen tud kapcsolódni a nemzeti ünnepeinkhez. Nagyon szeretek szólóban játszani, mert akkor csak ketten vagyunk a kedvenc gitárommal, ilyenkor teljesen máshogyan hatnak a dalok, más értelmezést kapnak a dalszövegek. Ha minden igaz és Isten is megsegít, akkor idén mind Angliában, mind Európában is lesz szóló, akusztikus turném, hamarosan jövök reményeim szerint a részletekkel.

Főkép: Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers zenekar frontembere. Fotó: Csete Zsolt/You and Media Management