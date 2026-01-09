Donald Trump: Orbán Viktor példaként szolgál az egész világ számára

Szerző: MTI

2026. január 9. 12:05

Az amerikai elnök levele Orbán Viktor miniszterelnöknek: ezt valószínűleg a liberális szélsőség lakájsajtója sem tudja agyonhallgatni, ám a fanyalgás lehetőségét vélhetően nem hagyják ki a frusztrált propagandisták.

Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára - írta Orbán Viktor miniszterelnöknek Donald Trump amerikai elnök. A levelet a kormányfő pénteken tette közzé a Facebook oldalán.

Donald Trump azt írta: örömére szolgált, hogy a Fehér Házban fogadhatta a magyar kormányfőt és küldöttségét, hogy megünnepeljék az amerikai-magyar kapcsolatok "aranykorát".

"Alig várom, hogy tovább mélyítsük az együttműködést a védelem, az energia és az illegális bevándorlás terén"

- olvasható a december 10-i keltezésű levélben.

"Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára. Mindig is kiáll azok mellett az elvek mellett, amelyek csodálatos hellyé teszik Magyarországot, a hit, a család és a szuverenitás mellett.

Amerika csodálja az efféle bátorságot"

- méltatta a magyar kormányfőt Donald Trump.

Az amerikai elnök végezetül megköszönte, hogy Orbán Viktor meghívta Magyarországra és jelezte: stábja fel fogja venni a kapcsolatot az időbeosztásával kapcsolatban. Donald Trump

háláját fejezte ki a magyar miniszterelnöknek barátságáért és támogatásáért,

és sok szerencsét kíván a választási kampányhoz.

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos