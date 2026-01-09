Veszélyben a szülői döntések: Az ENSZ új tervezete az abortuszt és a nemváltást "gyermeki jogként" kezeli

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 9. 10:38

Az ENSZ új tervezete az abortuszt és a nemváltást „gyermeki jogként” kezeli, ami kiszoríthatja a szülőket a gyermekük életét érintő döntésekből.

Szülő vagy „akadály”?

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának új tervezete szerint az abortusz és a nemváltás a gyermek „alapvető joga” lehet. Első hallásra ez talán jól hangzik: jogvédelem a fiatalok számára. Csakhogy a valóság ennél sötétebb. A szülői döntések – legyen szó egészségügyi beavatkozásról vagy nevelési kérdésről – háttérbe szorulhatnak, miközben intézmények és bíróságok léphetnek a szülők helyébe.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy óvatlan pillanatban a szülő már nem a végső döntéshozó a saját gyermeke életében. A gyermek érdeke nem automatikusan azonos a szülői felügyelettel szembeni döntéssel, és az ENSZ-tervezet ezt a finom, de alapvető különbséget figyelmen kívül hagyja.

A „gyermeki jog” álcája

A tervezet nyelvezete technikai, jogi, így könnyen átsiklik a társadalom figyelmén. A CitizenGO felhívása szerint a szöveg kimondja:

a gyermekek „hatékony hozzáférést” kell hogy kapjanak az abortuszhoz és a nemi identitást érintő beavatkozásokhoz, bármiféle szülői ellenállás ellenére.

Ez nem csupán elméleti veszély: jogászok, aktivisták és intézmények hivatkozhatnak majd a dokumentumra, hogy felülírják a család döntéseit. A szülők feladata, hogy védjék gyermekük testi és lelki integritását – ezt a jogi nyelvezet azonban szinte felcseréli az állami vagy intézményi hatalom javára.

Az egészségügy és az oktatás mint nyomásgyakorló eszköz

A tervezet gyakorlatilag kötelezővé tehet bizonyos beavatkozásokat, miközben az iskolák és egészségügyi intézmények „hatékony hozzáférést” biztosítanak a gyermek számára. A CitizenGO közleményében jól illusztrálja: ha egy gyermek például a nemi identitásával kapcsolatban bizonytalannak érzi magát, a szülői óvatosság akadályként jelenhet meg, és az intézmények közbeléphetnek.

Ez a forgatókönyv nem fikció, hanem pontosan az a helyzet, amelyet a tervezet nyelvezete lehetővé tesz. Az ENSZ eredeti célja a gyermekek védelme volt – ma azonban úgy tűnik, hogy a jogi-technikai nyelv használatával a szülői szerepet marginalizálják.

Petíció a gyermekek jogainak átírása ellen

A CitizenGO petíciót indított az ENSZ tervezete ellen, amely az alábbi linken írható alá:

Ne engedjük, hogy az ENSZ átírja a gyermekek jogait!

A petíció címzettje a magyar ENSZ-nagykövet, Havasi Zsófia, azt kérve, hogy távolítsák el a szülői jogokat korlátozó passzusokat a tervezetből. Függetlenül attól, ki milyen politikai állásponton áll, egy dolog világos: a szülők jogait, felelősségét és a gyermekek testi-lelki integritását nem szabad csorbítani.

A társadalmi vita elmaradása és a tervezet gyors elfogadása veszélyes precedenst teremthet. Amíg a jogszabályok és intézmények a gyermek „jogait” a szülői döntések ellenében értelmezik, az alapvető családi autonómia szenved csorbát. A szülői jogok védelme nem ideológia kérdése – ez a gyermekek biztonságának alapja.

Főkép: Anya, apa és gyermekük. Fotó: Freepik