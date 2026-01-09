Mit üzen a svájci tragédia? - A tűzmegelőzés hazai helyzete

Szerző: Gondola

2026. január 9. 10:08

A Crans-Montana népszerű bárjában történt újévi tragédiában 40 ember vesztette életét. Ha ez nálunk fordul elő, mi lehet a szakma felelőssége, teszi fel a kérdést Koji László, az ÉVOSZ elnöke? Van-e tennivaló? - veti föl az ÉVOSZ a Gondolának elküldött elemzésében.

A tűzmegelőzés sok szereplős feladat. Hazánkban a vonatkozó jogszabályok az alapvető felelősséget a szakma számára fogalmazzák meg. A tűzvédelmi szakági tervező és kivitelező, valamint az üzemeltető felelőssége, hogy a tűzbiztonság a helyén legyen. Fel kell ismerni, hogy

akkor is ki kell tartani a megelőzést szolgáló szakszerűség mellett, ha az költséges,

és erős a csábítás, hogy spóroljunk rajta. A legtöbb esetben a hatóságok részéről már csak tudomásulvételi eljárások vannak új létesítmények vonatkozásában, ami csökkenti a bürokráciát, de ami egyben a tervezői, kivitelezői és üzemeltetői felelősséget még inkább növeli. A megrendelők, a kivitelezők, az üzemeltetők – ha tisztában is vannak a saját felelősségükkel – a biztonságot növelő jogalkotási és a működést ellenőrző hatósági feladatokból adódó felelősséget már nem tudják magukra vállalni.

Azt vélelmezzük, hogy hazánkban is számos közösségi létesítmény van, melyek nemhogy egy korszerű, naprakész jogszabályi környezetnek, de

még a most hatályos tűzmegelőzési előírásoknak sem felelnek meg.

Fontosnak tartunk egy átfogó vizsgálatot a közösségi létesítményeknél, tanulva mások tragédiájából.

Van-e elegendő tervezői, szakértői, kivitelezői, hatósági kompetencia és kapacitás a helyzet nagy leltározásához, a tanulságok levonásához, a szükséges feladatok elvégzéséhez? Az ÉVOSZ a kérdést óvatosan úgy válaszolja meg, hogy nincs. Ezért is szorgalmazza a Szövetség a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök tűzvédelmi képzésének fontosságát. A Közszolgálati Egyetemmel közösen indított, célirányos mérnöki képzés és felnőtt-továbbképzések tapasztalatai is rámutatnak, hogy

a szakmailag felkészültek körét tovább kell bővíteni.

A tűzmegelőzés, a tűzvédelem összetett, szakmailag igényes alternatíváinak hatékony alkalmazása mindenképpen korszerű, naprakész jogi és eljárási környezetet, magas szintű tudást, megfelelő kompetenciákat igénylő feladat. Indokoltnak tartjuk az ezekre vonatkozó hazai jogszabályok, jogosultsági rendeletek átvilágítását is - zárul az ÉVOSZ Gondolához elküldött elemzése..