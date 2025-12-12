A szlovák parlament megszavazta: hat hónap börtön is járhat a Beneš-dekrétumok "tagadásáért"

Szerző: Gondola

2025. december 12. 10:05

Jogállamiság szlovák módra: előbb elveszik az örökségedet, majd fél évre börtönbe zárnak, ha tiltakozni mersz.

A szlovák parlament csütörtök este, hosszas késés után, gyorsított eljárásban szavazott a Büntető Törvénykönyv módosításairól, amelyek közé – a magyar közösség számára nagy meglepetésre bekerült egy olyan paragrafus is, amely akár hat hónap börtönnel büntetné a Beneš-dekrétumok vagy az azokra épülő, máig érvényben lévő határozatok megkérdőjelezését.

Ezek a dekrétumok jelentik mindmáig annak jogi alapját, hogy a szlovákiai magyarságot kollektív háborús bűnösként kezelték a második világháborút követően, és amelyek nyomán számos vagyonelkobzás, kitelepítés és jogfosztás történt – egy részük következményei pedig a mai napig hatnak.

A szavazás légköre rendkívül feszült volt. Amikor a kormánypárti oldal elkezdte ismertetni a módosítás részleteit, az ellenzéki képviselők hangos obstrukcióval próbálták ellehetetleníteni az ülést: sípszók, asztalcsapkodás és folyamatos „szégyen!” bekiabálások tették szinte lehetetlenné, hogy a benyújtott változtatások tartalma tisztán érthető legyen. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a heves tiltakozás nem elsősorban a Beneš-dekrétumok érinthetetlenségére irányult. Az ellenzék fő kifogása az volt, hogy a módosításcsomag szerintük a „maffiaállam” működését segíti elő, például azzal, hogy gyengíti a bűnbánó maffiózók vallomásainak bizonyító erejét — ez volt a nap legvitatottabb pontja.

A parlament karzatán jelen volt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is, aki csalódottan állapította meg: a Beneš-dekrétumok kérdése – bár a magyar közösség számára történelmileg és érzelmileg is kiemelten fontos – a jelek szerint rajtuk kívül alig érdekel bárkit a szlovák politikai térben.

Gubík a törvénymódosítást felháborítónak nevezte, kiemelve, hogy a döntés joggal váltja ki a magyar közösség tiltakozását, hiszen kriminalizálja a történelmi múlt kritikus vizsgálatát és a kollektív bűnösség elvét érintő jogos kérdésfelvetéseket.

A szavazás eredménye ezzel együtt azt jelenti, hogy Szlovákiában mostantól büntetőjogi következménye lehet annak, ha valaki kételyt fogalmaz meg a Beneš-dekrétumok vagy az azokon alapuló intézkedések jogszerűsége vagy erkölcsi alapja kapcsán – egy olyan történelmi kérdésben, amely a magyar kisebbség életét és emlékezetét máig alapvetően meghatározza.

Főkép: Felvidéki magyarok kitelepítése a Beneš-dekrétumok alapján.