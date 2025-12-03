Ismét ukrán támadás érte a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezetéket!

Szerző: Gondola

2025. december 3. 14:27

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, az ellátás Magyarországra és Szlovákiába továbbra is zavartalan.

Ukrajna újabb csapást mért az oroszországi Tambov térségében futó Barátság kőolajvezetékre – közölte az Ukrinform ukrán hírszerzési forrásokra hivatkozva. A tájékoztatás szerint a támadást távolról működésbe hozott robbanószerkezettel hajtották végre, amelyet gyújtóanyagokkal is megerősítettek. A helyszín közelében élők erős robbanást és fényjelenséget észleltek.

Ez már az ötödik támadás a vezeték ellen az elmúlt hónapokban.

A Barátság déli ága kulcsfontosságú Magyarország, Szlovákia és Csehország kőolajellátása szempontjából, korábbi akciók pedig időszakos szállítási fennakadásokat okoztak.

A vezeték Ukrajnán keresztül jut el a magyar és szlovák határ közelébe, ahonnan két ágon látja el a térséget; a szlovákiai szakaszon évente mintegy 20 millió tonna olaj halad át. 2024-ben a déli ágon továbbított mennyiség – 11,36 millió tonna – több mint tíz éve a legalacsonyabb volt.

A támadás után Orbán Viktor miniszterelnök közölte: egyeztetett a MOL vezetésével, és a Barátság vezeték Magyarország irányába zavartalanul működik, az ország kőolajellátása biztonságban van.

A Reuters idézte a szlovák Transpetrolt is, amely szerint a szlovákiai olajszállításra nincs hatással a robbantás, az ellátás ott is folyamatos.