Fülöp-szigeteki szerzetes a zalai kereszténydemokraták adventi rendezvényén

Szerző: Gondola/kdnp.hu

2025. december 17. 11:05

A Mindszentyneum harmadik adventi gyertyáját a KÉSZ - Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi Csoportja gyújtotta meg.





A Mindszentyneumban tartott Adventi Dialógus elnevezésű eseményen a Mária Magdolna Plébániatemplom egyházi zenekara adott műsort, a harmadik adventi gyertyát pedig Elmer Hernandez SVD Fülöp-szigeteki verbita szerzetes, vasvári káplán és Illés Csaba, a KÉSZ helyi elnöke gyújtotta meg.

A zalaegerszegi kereszténydemokraták évzáró rendezvényét a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének csoportja, illetve a Rád Találtam Egyesület szervezte és a Barankovics István Alapítvány támogatta.