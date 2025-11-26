15 százalékkal nő a kulturális ágazatban dolgozók bére jövőre

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 26. 14:08

Január 1-jétől 15 százalékkal nő a kulturális ágazatban dolgozók bére - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára szerdán az M1 Ma reggel című műsorában.

A béremelés az állami fenntartású intézményekben, egyes közösen működtetett színházakban, bábszínházakban, valamint az egyházi és a civil szektorban dolgozó kulturális munkavállalókat érinti, összesen 41 ezer embert - közölte Závogyán Magdolna.

Az államtitkár felidézte, hogy 2010-ben Magyarországon a 3155 településből több mint 2600-ban már nem volt közművelődési szakember, bezártak a művelődési házak, ezért "Magyarország kormánya 2010-ben nagyon jól döntött, hogy a kultúrát kiemelt ágazatnak tekintette".

Ma már kötelező minden önkormányzatnak közművelődési szakembert foglalkoztatni, ami lehetőséget ad arra, hogy a kultúrstratégiai intézmények a tevékenységüket minél szélesebb körben, nemcsak az anyaországban, hanem a teljes Kárpát-medencében ki tudják terjeszteni - hangsúlyozta.

Hozzátette, választ kell adni olyan kihívásokra, mint a multikulturalizmus, vagy azok a jelenségek, amelyeket a Covid időszaka hozott, mint például az emberi kapcsolatok áthelyezése a személyes közösségi térből az online világba.

Kiemelte: a kultúrában dolgozók "nagy missziót töltenek be abból a szempontból, hogy a magyar kultúrát, az identitásunkat megerősítsék, akár a színházi darabokon, akár a közgyűjteményeinken keresztül, levéltári, múzeumi területeken".

Závogyán Magdolna a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közművelődés és a kulturális terület kihívásairól elmondta, hogy "egy nemzet szempontjából nagyon fontos az, hogy a több ezer éves kultúránkat ne csak fogyasszuk, hanem meg is éljük". 2010-től Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy az identitásunkat a hagyományainkon, a kultúránk megélésén keresztül biztosítsa - hangsúlyozta.

"A magyar emberekben benne van a közösség iránti igény, ezt nekünk, szakembereknek fel kell támasztani"

- jelentette ki. Fontos feladatnak nevezte a fiatalok kimozdítását az online térből, aktivizálásukat a közösségi lét megélésére.