Frittmann János lett a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke

2023. június 8. 00:02

Ünnepi alakuló ülést tartott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT), a grémium elnökévé választotta Frittmann Jánost - tájékoztatta a HNT szerdán az MTI-t.

Az új elnök – szeged365

A keddi rendezvényről kiadott közlemény szerint az ülésen köszöntőt mondott Nagy István agrárminiszter, aki méltatta, hogy a hazai szőlő- és borágazat zászlóshajóként húzza a magyar mezőgazdaságot. Az Agrárminisztériumot és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát kiemelt partneri viszony fűzi egymáshoz - hangsúlyozta a miniszter.



Nagy István elmondása szerint az Agrárminisztériumnak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának közösen kell megoldásokat találnia több területen is. Ide sorolta a munkaerőpiac területén az automatizálás lehetőségeit, a változó éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodást, a termelést nehezítő aránytalan környezetvédelmi uniós szabályozók kérdését, az exportpiacokon történő nagyobb mértékű borértékesítést, a szőlészek és borfelvásárlók viszonyrendszerének javítását, az ágazati jövedelmezőség javítását, a fogyasztási trendek lekövetését, valamint a mértékletes és minőségi borfogyasztás népszerűsítését a fiatal fogyasztók körében.



Nagy István reményét fejezte ki, hogy a jövőben folytatódnak a HNT által elindított piacszervezési intézkedések, így a szakmaközi bormarketing és a biológiai alapok biztosítása. Ez a két program jó példája annak, hogy a szőlészek és a borászok maguk is tenni akarnak piaci helyzetük javítása érdekében, felismerik a problémát, kidolgozzák a stratégiát és az intézkedéseket is végrehajtják - mondta a közlemény szerint.



Az ülésen Frittmann János a HNT új elnöke rámutatott: ez a munka csak akkor lesz hatékony, ha a termelők bevonásával történik. Személyes célkitűzésének nevezte, hogy a termelők a hegyközségi rendszert még inkább magukénak érezzék.

hnt.hu



Az ülésen Légli Ottó, a HNT leköszönő elnöke és Frittmann János újonnan megválasztott elnök közötti átadás-átvétel után a tíztagú elnökség megkezdte szakmai munkáját - tájékoztatott közleményében a HNT.



MTI