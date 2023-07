Irgalmatlan orosz katonatömeg gyülekezik Harkivnál

2023. július 18. 13:45

Helyszíni beszámolók alapján tényként kijelenthető, amit ukrán tisztviselők és Hanna Maliar ukrán védelmiminiszter-helyettes is közölt, miszerint Harkiv régióban hatalmas orosz hadi telepítés indult be. Mint a jelentésekből kiderül, Kupjanszk város közelében 100 000 orosz katona sorakozott fel eddig, valamint 900 harckocsit és 555 tüzérségi eszköz. Ezeken kívül 370 rakétarendszert is összeszámoltak, valamint rögzített szárnyú és helikopteres drónok sokaságáról is tudni, ami Harkiv városának megtámadására gyűlik össze.

A csoportosítás célja az is lehet, hogy elvonják az ukrán erőket a déli frontról. Harkiv városa Észak-Kelet-Ukrajnában fekszik, közel az orosz határhoz.

InfoStart