Labdarúgó NB I - Nigériai csatárral erősített a DVTK

2023. július 18. 19:20

A labdarúgó NB I-ben újonc DVTK a nigériai Bright Edomwonyival erősítette meg keretét.

A 186 centiméter magas csatár – transfermarkt

A miskolci együttes honlapjának keddi beszámolójából kiderül, hogy a 28 éves csatár 15 évesen került Belgiumba, majd a Red Bull Salzburg akadémiáján nevelkedett, s felnőtt karrierje nagy részét is Ausztriában töltötte: az FC Wacker Innsbruck, a TSV Hartberg, a Sturm Graz és az Austria Wien labdarúgója is volt.



Edomwonyi ezen kívül a török és a görög élvonalban is játszott, Miskolcra a szlovén FC Kopertől érkezett, amelyben a legutóbbi szezonban 26 mérkőzésen kilenc gólt szerzett.



A DVTK jövő szombaton a Puskás Akadémia ellen, hazai pályán kezdi az NB I 2023/24-es idényét.

MTI