Bajnokok Ligája-selejtező - Jövő kedden fogadja a Qarabagot a Ferencváros
2025. augusztus 13. 20:05
Jövő kedden fogadja hazai pályán a Ferencváros az azeri Qarabag együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásban.
A zöld-fehérek honlapja arról számolt be, hogy a párharc első mérkőzését 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában.
A visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.15 órától kerül sor Bakuban.
Az FTC négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.
Az azeri csapatban két korábbi FTC-futballista is játszik a támadó Kady Borgesszel és a védő Samy Mmaee személyében.
MTI; Gondola
