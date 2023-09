Magyarország felé valamennyi Railjet a teljes útvonalán közlekedik

2023. október 1. 00:21

Magyarország felé valamennyi Railjet továbbra is a teljes útvonalán közlekedik, utasaiknak Bécsben nem kell átszállniuk, míg a másik irányban érdemes a tervezettnél korábban induló vonatot választani - tudatta a magyar vasúttársaság az MTI-vel.

A MÁV közleményében azt írták: az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint október 2-től október 26-ig, a győri fővonalon végzett felújítás jelenlegi fázisához igazodva néhány Budapestről induló és Bécsen túl közlekedő Railjet xpress rövidebb útvonalon, csak Bécsig közlekedik.



A budapesti Keleti pályaudvarról 7.40 és 15.40 között kétóránként Bécsen át Münchenbe induló Railjetek csak Bécsig közlekednek - jelezték, hozzátéve: az utasok bécsi átszállással utazhatnak tovább a bajor főváros felé.



Annak érdekében, hogy utazók Bécstől a Railjettel tudjanak továbbutazni, azt javasolják, hogy a Bécsbe eljutáshoz a tervezettnél egy órával korábban induló nemzetközi vonatot válasszák.



Jelezték: az Ausztria irányába szóló nemzetközi jegyek az érvényességi időn belül más vonatokon is igénybe vehetők, ha az utas a külföldi csatlakozás érdekében a korábbi vonattal utazna el. A korábbi vonattal utazók számára díjmentes helyfoglalást és kerékpárhelyjegyet - férőhelytől függően - biztosítanak.



Ha az utasnak valamely rövidebb útvonalon közlekedő Railjetre van helyjegye és aznapi vonattal szeretne elutazni az osztrák fővárosig, akkor Bécsig az új helyjegyet díjfizetés nélkül állítja ki a MÁV-START. Ha az utasnak nincs helyjegye az eredeti vonatra, viszont az azt megelőzőre szeretne helyfoglalást, akkor a helybiztosítás díját meg kell fizetnie - hívták fel a figyelmet.



Ha az átszállás miatt valaki a felajánlott korábbi eljutási lehetőség ellenére lemond az utazásáról, akkor számára kezelési költség nélkül visszatérítik a már megváltott nemzetközi jegy árát az utazás még meg nem tett szakaszára vonatkozóan - írták.



Közölték azt is, hogy a bécsi főpályaudvaron (Wien Hbf) segítik az utasokat az eligazodásban és az átszálláskor is.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a változás nem minden Bécsbe induló Railjetet érint: a Keleti pályaudvarról 6.40-kor Zürichbe és 17.40-kor Salzburgba induló járat teljes útvonalon közlekedik, továbbá a változás nem érinti a Bécsen, Salzburgon, Münchenen át Stuttgartba, illetve Zürichbe közlekedő Kálmán Imre EuroNight közlekedését sem.



Közölték: Magyarország felé valamennyi Railjet vonat továbbra is a teljes útvonalán közlekedik, az utasaiknak Bécsben nem kell átszállniuk.

MTI